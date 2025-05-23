Dünyaca ünlü fotoğrafçı hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: AA
Dünyaca ünlü fotoğrafçı hayatını kaybetti!

Amazon Yağmur Ormanları'nı dünyaya tanıtan ve çalışmalarıyla adaletsizliklere dikkati çeken Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Siyah-beyaz dramatik fotoğraflara imza atan usta fotoğrafçının vefatı, eşi Lelia ile kurduğu Instituto Terra tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Kurucumuz, akıl hocamız ve ebedi ilham kaynağımız Sebastiao Salgado'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleriyle duyuruldu.

Salgado, Brezilya’nın Minas Gerais kırsalında dünyaya geldi. Sao Paulo'da ekonomi eğitimi alan sanatçı, 1970'li yılların başında eşiyle Paris’e taşındı. Fotoğrafçılığa Paris'te başlayan Salgado kısa sürede ün kazandı.

Elliyi aşkın yıla yayılan üretken kariyeri boyunca 130'dan fazla ülkeye seyahat eden sanatçı, siyah-beyaz kompozisyonlarla toplumsal sorunları belgeledi, doğa fotoğrafları ile dünyanın yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Sebastiao Salgado'nun 1986’da Amazon’daki Serra Pelada madeninde yasa dışı altın arayan işçileri ölümsüzleştirdiği fotoğrafı, en ünlü eserleri arasında yer aldı.

Çevre konusundaki hassasiyetini eşiyle Minas Gerais’teki aile çiftliğinde hayata geçiren Salgado, 1998'de yerli Atlantik ormanını eski haline getirmek amacıyla Instituto Terra’yı kurdu.

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