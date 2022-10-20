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Messi'nin ikinci mesleği ortaya çıktı. Arjantinli yıldız teknoloji imparatoru olacak

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin teknoloji yatırımı için Amerika'daki Silikon Vadisi'nde ortaklığa gittiği öğrenildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 14:43
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Dünyaca ünlü futbol yıldızı Messi'nin yeni yatırımı belli oldu. Arjantinli futbolcu Amerika'daki Silikon Vadisi'nde ortaklığa giriyor

Messi'nin ikinci mesleği ortaya çıktı. Arjantinli yıldız teknoloji imparatoru olacak
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Sahadaki bireysel ve takım başarılarıyla dünya futbol tarihine geçen Lionel Messi, yeni bir yatırım için kolları sıvadı. Messi, dünyanın teknoloji ve inovasyon merkezi olarak adlandırılan Silikon Vadisi'nde teknoloji yatırımı yaptığı bildirildi.

35 YAŞINDA YENİ İŞE ADIM ATACAK

Futbolculuk kariyerinin son dönemlerini yaşayan 35 yaşındaki oyuncu, yeni planlar yapmaya başladı. Yıldız ismin şirketi Messi Group, dünya çapındaki spor, medya ve teknoloji yatırımları için endüstri uzmanları Razmig Hovaghimian ve Michael Marquez ile Play Time'da işbirliğine gitti.

Play Time isimli oluşumun merkezi Amerika'nın San Fransisco şehri olacak. Ortaklığın 2022 Dünya Kupası finallerinden hemen önce genel kullanıma açılacak Matchday.com isimli oyun stüdyosu kurdukları bildirildi. Messi futbol dışındaki bu yatırımıyla ilgili olarak, "Yatırımlarımızı Silicon Vadisi'ne genişlettiğimiz için heyecanlıyım. Play Time'ın dünyanın her yerinden cesur girişimcilerle işbirliği yapması beni heyecanlandırıyor. Başarısının ardından Play Time'un çok kişiye yardımcı olacağına ve dünyayapozitif etki etmesini umuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için ekibimize ve ortaklarımıza güveniyorum" açıklamasını yaptı.
Play Time ayrıca önde gelen kulüplerden ve oyunculardan alınan maç formalarını açık artırmaya çıkaran AC Momento isimli açık artırma şirketine de yatırım yapacağına açıkladı.
HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Yedi kez Ballon d'Or'u kazanan Messi, kulübü Paris Saint Germain'in (PSG) lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna odaklandı. Bazılarınca futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Lionel Messi, Kasım ayında da ülkesiyle Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor.

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