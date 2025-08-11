Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe İngiliz kanat için transferde rakip oldular

Trendyol Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe, yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Her iki takım da kanat bölgesindeki eksiklikleri gidermek adına transfer çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Fenerbahçe'nin hedefinde Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ın ise Jadon Sancho bulunurken, gündeme şaşırtan bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE JONATHAN ROWE İÇİN KOLLARI SIVADI

İtalyan gazeteci Nicolo Shira'nın haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Fransız kulübü Olympique Marsilya'nın kanat oyuncusu Jonathan Rowe'u da takımlarına katmak için harekete geçti. İki ekibin de İngiliz oyuncu için için ciddi bir şekilde devrede olduğu kaydedildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Rowe ile ilgili transfer söylentilerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Aston Villa'yı 3-1 yendikleri hazırlık maçının ardından konuşan De Zerbi, oyuncusunun performansından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

De Zerbi, "Hepimiz ondan çok memnunuz. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Başkan Pablo Longoria'dan sportif direktör Medhi Benatia'ya kadar hepimiz onu seviyoruz. Ne olursa olsun, ister kalsın ister gitsin, karar hep birlikte verilecek." sözlerini sarf etmişti.

