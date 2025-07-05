Dünyaca ünlü gazeteci transferde fitili ateşledi! Galatasaray...

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Dünyaca ünlü gazeteci transferde fitili ateşledi! Galatasaray...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 10 numara pozisyonu için gündemine Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu almıştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, bu transferin son durumuyla ilgili bir haber paylaştı.

Süper Lig'de yeni sezona da iddialı girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, golcü transferinde Victor Osimhen'den haber beklerken, diğer mevkiler için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Gelecek sezon özellikle Avrupa kupalarında başarı hedefleyen Galatasaray, bu doğrultuda ilk olarak Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, Sane'nin ardından gözünü Inter'de forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU ADIM ADIM GALATASARAY'A!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Inter ile görüşmelerine başladı. Haberde milli oyuncunun, sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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