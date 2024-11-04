Dünyaca ünlü gıda devi iflas etti. Türkiye'de de hizmet veriyordu

ABD merkezli ünlü restoran zinciri TGI Fridays, uzun süredir yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruma başvurusu yaptı. Şirket, İngiltere merkezli Hostmore ile gerçekleştirilmesi planlanan satış anlaşmasının son anda iptal edilmesinin ardından bu kararı aldı. TGI Fridays, varlık ve borçlarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında olduğunu belirtirken, 39 restoranına finansman desteği sağlandığını ve operasyonların sürdüğünü duyurdu.

COVID-19'un etkileri ve sorunlu sermaye yapısı, restoran zincirinin mali krize girmesine yol açtı. Şirket, yeniden yapılandırma süreciyle kurumsal altyapısını güçlendirmeyi planlıyor. Eylül ayında Hostmore'un TGI Fridays’i satın alma niyetini açıkladığı, ancak anlaşmanın bozulmasıyla hisselerin yüzde 90 değer kaybettiği bildirildi. Bu durum, şirkete kayyum atanmasına ve İngiltere'deki 35 restoranın kapatılmasına neden oldu. Bu kapatmalar sonucunda binden fazla çalışan işten çıkarıldı.

TGI Fridays, dünya genelinde 41 ülkede 56 farklı bayisi olduğunu ve bu bayilerin bağımsız olarak çalıştığını, iflas sürecinden etkilenmeyeceklerini duyurdu. 1965 yılında Manhattan, New York'ta kurulan TGI Fridays, "Çok şükür cuma geldi!" sloganıyla tanınan 39 restoranını işleten bir zincir olarak öne çıkıyor. Şirket, ABD'deki kurumsal mülkiyetindeki "happy hour" mekanlarında faaliyetlerine devam ettiğini, destek için bir finansman taahhüdü aldığını açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Rohit Manocha, mali zorlukların temel sebeplerinin COVID-19 ve şirketin sermaye yapısı olduğunu vurguladı. Yeniden yapılanma ile restoranların potansiyellerine ulaşmasına olanak tanımayı hedefliyorlar. Hostmore'un, borçları nedeniyle TGI Fridays’i satın alma planlarından vazgeçmesi, zincirin mali durumunu daha da zorlaştırdı.