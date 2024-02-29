Dünyaca ünlü giyim devi 150 mağazasını kapatıyor. Türkler en gözde müşterisiydi geçen yıl zarar açıkladı

Dünyaca ünlü giyim devi Macy’s, son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle 150 mağazasını kapatma kararı aldı. Bu büyük perakende zinciri, Türklerin de alışveriş için tercih ettiği bir markaydı. Geçen yılın son çeyreğinde 71 milyon dolarlık zarar açıklayan şirket, bu adımı kurumsal büyümeyi desteklemek ve kaynakları daha etkili kullanmak amacıyla attı.

Macy’s, 2026 yılına kadar yaklaşık 150 verimsiz mağazasını kapatma planı yapıyor. Yeni stratejisinin bir parçası olarak lüks pazara odaklanacaklarını belirttiler. Bu adım, dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin etkilerini gösteriyor. Özellikle pandemi sonrası artan hammadde maliyetleri ve tedarik sorunları, birçok şirketi zor durumda bırakıyor.

UZMANLAR YAKIN TAKİBE ALDI

Şirketin mali bilgilerine göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde net satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,7 azalarak 8,1 milyar dolara geriledi. 2023 genelinde ise net satışları yıllık yüzde 5,5 azalışla 23,1 milyar dolara düştü. Aynı dönemde 71 milyon dolarlık bir zarar kaydettiler.

Bu zorlu dönemde birçok şirket benzer adımlar atıyor ve iflas riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, Macy’s’in bu stratejik kararının gelecekteki başarılarına etki edip etmeyeceğini yakından takip ediyorlar.