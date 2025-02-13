Dünyaca ünlü giyim devi iflas etti. Nike ve Adidas'ın en büyük rakibiydi. 124 mağazası kapanıyor

Dünyanın en tanınmış spor giyim markalarından Billabong, Quiksilver ve Volcom’un sahibi olan Liberated Brands LLC, mali zorluklar nedeniyle ABD'de iflas başvurusu yaptı. Nike ve Adidas’ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul edilen bu şirket, sektördeki büyük değişimlere ayak uyduramayarak, 124 mağazasını kapatacak ve yüzlerce çalışanını işten çıkaracak.

Bir zamanlar sörf ve kaykay kültürünün simgelerinden olan Billabong, Quiksilver ve Volcom, özellikle gençler arasında büyük bir popülerlik kazanmıştı. Ancak son yıllarda spor giyim sektöründeki hızlı değişim ve Nike ile Adidas gibi dev markaların daha iyi bir uyum yakalaması, bu markaların pazar payını hızla düşürdü.

Şirketin CEO’su Todd Hymel, yaşadıkları finansal zorlukları şu şekilde açıkladı: "Makroekonomik problemler, faiz oranlarındaki hızlı artış, enflasyon ve tedarik zincirindeki gecikmeler, şirketimizin gelirleri üzerinde büyük baskı oluşturdu."

Ayrıca, müşteri taleplerindeki düşüş ve küresel ekonomik dalgalanmalar, markaların sürdürülebilirliğini tehlikeye soktu.

Liberated Brands, üretim maliyetlerindeki artış, sörf ve kaykay tarzı kıyafetlere olan ilginin azalması, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve yüksek operasyonel giderler nedeniyle mali yapısının zayıfladığını belirtiyor. Özellikle fiziksel mağazaların yüksek maliyetleri, şirketin iflas başvurusu yapmasına neden oldu.

Şirketin açıklamalarına göre, 16 Şubat 2025’ten itibaren Billabong, Quiksilver ve Volcom mağazalarındaki hediye kartları geçerliliğini yitirecek. Bu durum, mağazaların kapanış sürecinin hızlanabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca, şirketin yalnızca 3.3 milyon dolar nakit rezervi kaldığı ve bu miktarın sadece bir hafta operasyonlarını sürdürebilecek kadar olduğu belirtiliyor. Bu durum, şirketin kısa vadede sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Ancak Billabong, Quiksilver ve Volcom markalarının tamamen yok olma ihtimali düşük görünüyor. Liberated Brands, bu markaların lisanslarını yeni şirketlere devretmeyi planlıyor. Eğer uygun alıcılar bulunursa, bu markalar yeni sahipleriyle birlikte yeniden hayata geçirilebilir.