Dünyaca ünlü giyim devi iflasın pençesinde. 60 mağazasını daha kapattı

1858 yılında Rowland Hussey Macy tarafından kurulan dünyaca ünlü perakende markası Macy's, iflasla boğuşuyor. Dev marke zorlu bir mali dönemin ardından mağaza kapatma kararı aldı. Şirket, geçtiğimiz yıl 150 mağazasını kapatacağını ve mağaza sayısını 350'ye düşürmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Bu plan doğrultusunda, ülke genelindeki 66 mağaza daha kapandı.

Macy's CEO'su Tony Spring, mağaza kapatma kararlarının kolay olmadığını belirtirken, şirketin stratejisinin amacının kaynakları daha verimli kullanmak olduğunu açıkladı. Spring, müşterilerin daha kaliteli ürünler ve daha iyi hizmete olumlu tepki verdiğini, bu nedenle verimsiz mağazaların kapatılarak, gelecekteki yatırımların daha verimli alanlara yönlendirileceğini ifade etti.

Macy's, uzun süredir zorlu bir satış dönemi geçiriyordu. 2023'ün son çeyreğinde yapılan açıklamalara göre, şirketin hisse senetleri bir yıl içinde yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Bu durum, yatırımcılar arasında şirketin yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiği görüşünü güçlendirdi. Özellikle, şirketin mevcut mağaza sayısının gelecekteki karlılığına katkı sağlamadığı düşünülüyor.

Yatırımcılar, Macy's'in mağaza sayısını azaltmasının, şirketin değerini yükseltmek için yeterli olmayacağı konusunda endişeli. Hisse senedi değeri üzerinde herhangi bir iyileşme sağlanamadığı gibi, Macy's'in hala değerli gayrimenkuller üzerinde oturduğu da bir başka önemli husus. Bu gayrimenkullerin satışı veya yeniden değerlendirilmesi, şirketin finansal görünümünü iyileştirme adına daha büyük bir adım olabilir.

Macy's, sadece fiziksel mağazalarla değil, aynı zamanda çevrimiçi satış ve hizmetlerle de yeni bir dönemi hedefliyor. Şirket, dijital platformlarını güçlendirmek ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla önemli yatırımlar yapmayı planlıyor. Hem mağaza kapatmaları hem de dijital yatırımlar, şirketin uzun vadede sürdürülebilir büyümesini sağlamayı amaçlıyor.

Şirket, önümüzdeki yıllarda stratejik bir yeniden yapılandırma sürecine girmeyi hedefliyor. Mağaza sayısını azaltarak, daha verimli ve karlı operasyonlara odaklanacak olan Macy’s, aynı zamanda önemli gayrimenkullerini de değerlendirme sürecine girebilir. Ancak, tüm bu değişikliklerin yatırımcıların güvenini geri kazanıp kazanamayacağı belirsizliğini koruyor.