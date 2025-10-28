Dünya genelinde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla büyük bir üne sahip olan Oleg Cassini, Türkiye operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı. Marka, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada Türk müşterilerine veda etti.

TÜRKİYE’DEN ÇEKİLME KARARI ALDI

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” sözleri sarf edildi.

Marka, tüm sosyal medya hesapları üzerinden de benzer paylaşımlar gerçekleştirerek takipçilerine veda etti. Markadan alışveriş yapan birçok müşteri yapılan paylaşıma teşekkür ve üzüntü dolu mesajlar gönderdi.

Amerikalı tasarımcı Oleg Cassini’nin adını taşıyan marka, zarif çizgileri, modern tasarımları ve kaliteli kumaşlarıyla hem klasik hem çağdaş tarzı bir arada sunuyordu. Türkiye’de başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde mağazası bulunan Oleg Cassini, özellikle düğün sezonlarında satış rekorlarıyla öne çıkmıştı.