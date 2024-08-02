Dünyaca ünlü grup Türkiye konserini iptal etti

İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C., Filistinle dayanışma amacıyla 20 Ağustos'ta İstanbul Zorlu PSM'de verecekleri konseri iptal ettiğini açıkladı.

Post-punk grubu Fontaines D.C., "Filistinle dayanışma" için İstanbul'da verecekleri konseri iptal etti.

Dünyaca ünlü grubun 20 Ağustos'ta Zorlu PSM'de konser vermesi planlanıyordu.

Grubun Instagram hesabı üzerinden paylaşılan ve "Türkiye'deki tüm hayranlarımıza" diye başlayan mesajında, "Filistinli sanatçılar ve insan hakları aktivistleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda, 20 Ağustos Salı günü İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştireceğimiz konserimizi iptal etme kararı aldık," denildi.

Filistin koalisyonu tarafından yürütülen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS) sanatçılara, Zorlu PSM'nin İsrail'e enerji tedarikinden vazgeçene kadar bu mekanda konser vermemeleri çağrısında bulundu.

Gruptan yapılan açıklamada, "Güzel İstanbul'u ziyaret etmeyi ve burada çalmayı gerçekten dört gözle bekliyorduk ancak bu durumda, duruşumuz da net olmalı ve Filistin halkıyla dayanışmayı önemsemeliyiz. Mümkün olan en kısa sürede Türkiye'de çalacağımıza söz veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Grian Chatten (vokal), Carlos O'Connell (gitar), Conor Curley (gitar), Conor Deegan III (bas) ve Tom Coll'dan (davul) oluşan grup şu anda Avrupa turnesinde ve merakla beklenen dördüncü albümleri "Romance"i 23 Ağustos'ta yayınlayacak.

BDS hareketi, firmaları İsrail ile iş yapmamaya çağırıyor ve komitenin resmi Instagram hesabında yer alan bir gönderiye göre, Zorlu, İsrail'de bulunan büyük bir enerji santrali olan Dorad'ın bir kısmına sahip.

Açıklamalara göre, Dorad "kuşatma altındaki Gazze'de 2,3 milyon Filistinliye soykırım uygulayan İsrail'in enerjisinin yüzde 5-8'ini karşılıyor."

"BDS Türkiye tarafından yürütülen bir kampanya Zorlu Enerji'yi İsrail enerji piyasasından kısmen çekilmeye zorladı ancak Dorad santralinden tamamen çekilene kadar Zorlu Holding ve tüm iştirakleri sorumlu tutulmalı."

Fontaines D.C.'nin açıklaması, bu yaz İngiltere'de düzenlenen çok sayıda festivalde sanatçıların iptal kararı almasının ardından geldi.

The Great Escape'ten Download ve Latitude'a kadar sanatçılar, "sanatı kötüye kullandığı" iddia edilen İngiliz bankası Barclays'in sponsorluğu nedeniyle festivalleri boykot etti. Barclays'ın İsrail ile ticaret yapan silah şirketlerine yatırımlarını arttırdığı öne sürüldü.

Filistin Dayanışma Kampanyası (Palestinian Solidarity Campaign - PSC) bankanın 1 milyar sterlinin üzerinde hisse yatırımı yaptığını ve 3 milyar sterlinin üzerinde kredi sağladığını ortaya çıkardı.

Boykotlara yanıt olarak Barclays açıklama geldi. Açıklamada, "Bize neden İsrail'e tedarik sağlayan dokuz savunma şirketine yatırım yaptığımız soruldu ancak bu yaptığımız işi doğru yansıtmıyor. Müşterilerimizin talimatları ya da talepleri doğrultusunda borsada işlem gören şirketlerin hisselerine yatırım yapıyoruz ve bu da hisse sahibi olmamıza yol açıyor," ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, "Barclays için yatırım yapmıyoruz ve Barclays bu şirketlerle ilgili olarak bu anlamda bir 'hissedar' ya da 'yatırımcı' değil," ifadeleri kullanıldı.