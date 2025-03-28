Dünyaca ünlü hakem Beşiktaş-Galatasaray maçı için geliyor

Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile oynayacağı maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i, Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak.

URS MEİER KİMDİR?

Urs Meier, hakemlik kariyerine 1977 yılında başladı ve 1989 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yapma hakkı kazandı. Kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi birçok büyük organizasyonda önemli maçlar yönetti.

2002 FIFA Dünya Kupası ve 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası, Meier'in kariyerinin zirve noktalarından bazılarıdır. Bu turnuvalarda yönettiği maçlarla hem takdir toplamış hem de bazı kararlarıyla tartışma konusu oldu. Özellikle 2004 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere-Portekiz çeyrek final karşılaşmasında verdiği karar, İngiltere'de yoğun eleştiriler aldı ve kendisine yönelik ciddi tepkiler oldu. Meier, bu süreçte yaşadığı baskılara rağmen profesyonelliğini korumayı başardı.