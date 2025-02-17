Dünyaca ünlü hakem derbide düdük çalacak mı? Resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de hakem kararlarının tartışılması sebebiyle bir süre önce Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yabancı hakemler görevlendirilmeye başlanmıştı. Gözler şimdi de Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Karşılaşmanın hakeminin yerli mi yabancı mı olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.

Dev derbide yabancı hakem için en büyük adaylardan biri ise Polonyalı Szymon Marciniak. Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Marciniak, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesine dair İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.



DEV MAÇI YÖNETECEK Mİ?

Szymon Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.