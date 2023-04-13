13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ünlü hamburgercide mide bulandıran görüntü

Ünlü hamburgercide mide bulandıran görüntü

ABD’nin en ünlü hamburger firmalarından birinde yaşanan iğrenç bir olay sosyal medyada patladı. Görüntüler mide bulandırırken çalışanın işine son verildiği öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:53
Takip Et

Dünyaca ünlü hamburgercide mide bulandıran görüntü

Ünlü hamburgercide mide bulandıran görüntü
+
Aa
-

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, temizlik ve hijyene çok büyük önem verilmesi gereken dünyaca ünlü bir hamburger firmasında yaşananlar halkın sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

ABD'de Checkers Burger’in mutfağında çekilen görüntüler tartışma çıkardı. Hamburger hazırlama esnasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. 

Firmada çalışan bir görevli gelen sipariş üzerine hamburger ekmeğini önce yere attığı sonra yerde sürüdükten sonra malzemelerini koymaya başladığı görüldü.

Checkers Burger restoran zincirinin bir şubesinde çekildiği tespit edilen görüntüler büyük tepkiye neden olurken çalışanın işine son verildiği belirtildi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
2
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
4
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
5
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
6
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.