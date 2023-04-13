Ünlü hamburgercide mide bulandıran görüntü

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, temizlik ve hijyene çok büyük önem verilmesi gereken dünyaca ünlü bir hamburger firmasında yaşananlar halkın sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

ABD'de Checkers Burger’in mutfağında çekilen görüntüler tartışma çıkardı. Hamburger hazırlama esnasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Firmada çalışan bir görevli gelen sipariş üzerine hamburger ekmeğini önce yere attığı sonra yerde sürüdükten sonra malzemelerini koymaya başladığı görüldü.

Checkers Burger restoran zincirinin bir şubesinde çekildiği tespit edilen görüntüler büyük tepkiye neden olurken çalışanın işine son verildiği belirtildi.