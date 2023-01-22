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Eski gitar telleri hayat verecek

Yardım kuruluşu The Guitarwrist, Iron Maiden grubu üyeleri Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers ve Steve Harris'in kullandığı eski gitarlar tellerini, kanser hastası çocukların tedavisi için takıya dönüştürüp satma kararı aldı

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 09:26
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Dünyaca ünlü Heavy metal grubu Iron Madien kanserli çoçuklar için harekete geçti.

Eski gitar telleri hayat verecek
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Dünyaca ünlü Heavy metal grubu Iron Maiden kanser hastası çocuklara yardım amaçlı bağış kampanyasına katılıyor. 

Iron Maiden ile işbirliği yapan yardım kuruluşu The Guitarwrist, grubun gitaristleri Dave Murray, Adrian Smith ve Janick Gers ile bas gitaristi Steve Harris'in geçmiş turnelerde kullandığı gitarların eski tellerinden bileklik, kolye, yüzük ve küpeler yapıp satışa sundu.

Takı satışlarından elde edilen gelirin, kanser hastası çocukların tedavisine katkı sağlamak için kurulan Heavy Metal Truants'a aktarılacağı açıklandı.

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