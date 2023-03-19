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Dünyaca ünlü gazeteden Türkiye için seçim analizi. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini mercek altına aldılar

İngilizlerin ünlü gazetesi Daily Telegraph, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun rekabetini değerlendirdi. Gazetenin yaptığı seçim analizine göre seçim sonuçlarında göçmen sorunu belirleyici rol oynayacak.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 20:51
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Dünyaca ünlü İngiliz gazeteden seçim analizi

Dünyaca ünlü gazeteden Türkiye için seçim analizi. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini mercek altına aldılar
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İngiliz Daily Telegraph gazetesi, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine dair analizini yayımladı. Gazete’nin analizine göre; göçmen sorunu seçim sonuçlarında belirleyici olan etmenlerden olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olduğu bilgisi verilen haber "Göçmen karşıtı duygu, Türkiye seçimleri öncesinde Erdoğan'ı devirmekle tehdit ediyor" başlığı ile paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Suriye sınırını ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun, seçilmesi halinde sığınmacıları "iki yıl içinde evlerine göndereceği" anımsatıldı.

Haberde, Kılıçdaroğlu'nun “Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına geri göndermek. İkincisi, İran üzerinden yasa dışı yollardan gelenleri İran'a geri göndermek” sözlerine yer verildi.

"KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİ TABANIN OYLARI İÇİN HAMLE YAPIYOR"

Gazetenin, Ortadoğu muhabiri Campbell Mac Diarmid imzalı haberinde, "14 Mayıs seçimleri öncesinde kampanya kızışırken destekçileri arasında 'Gandhi Kemal' olarak tanınan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı ve AKP'yi uzun süredir destekleyen milliyetçi tabanın oylarına yönelik hamleler yaptığı" belirtildi. Halkın yaklaşımını da yazan Telegraph, "Göç meselesine yönelik kızgınlık yıllardır artıyor. Kamuoyu yoklamaları düzenli olarak göçü ulusun karşı karşıya olduğu en acil sorunlar arasında gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GÖÇMENLERİ GÖNDERME SÖZÜ

Yapılan son anketlerde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın önünde olduğu bir tablonun çizildiğini yazan gazete, “Artan enflasyon, borç ve TL’nin değer kaybı yaşaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır yönettiği ülkenin kontrolünü elinde tutmak için zorlu bir mücadele ile karşı karşıya” ifadesine yer verdi.

Haberde, "Türkiye'nin 85 milyonluk güçlü nüfusunun büyük bir kısmı ekonomik baskı altındayken Kılıçdaroğlu, 3.6 milyon kayıtlı Suriyeli mülteciyi ve diğer ülkelerden gelen 320 bin mülteciyi evlerine dönmeye çağırmanın da popüler bir politika olabileceğini umuyor" tespiti yapıldı.

Gazete, Kılıçdaroğlu'nun "Bizim için mesele çok basit: Sınır güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırlarını koruyamayanlar egemen olamaz. Kısacası iki yıl sonra Suriyeli misafirlerimizle vedalaşacağız. Cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında sınırı her türlü kaçak geçişe kapatacağım” sözlerine yer verdi.

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