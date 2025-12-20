ABD Kongresi'nden "Jeffrey Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın" geçmesinin ardından 30 günlük süre doldu, Adalet Bakanlığı, dosyaların bir kısmını yayımlamaya başladı.

Söz konusu kayıtlar, Epstein'ın reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismarına ilişkin yaklaşık yirmi yıllık hükümet soruşturmalarına şimdiye kadarki en ayrıntılı bakışı sunabileceği beklentisiyle kamuoyunda heyecanla karşılandı.

CLINTON VE MİCHAEL JACKSON FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, yayımlanan materyallerin çoğunun Epstein'ın genç kadınlarla olan etkileşimlerine ilişkin üç soruşturmada yer aldığı belirtildi. Bunların 2005 yılında Florida Palm Beach'te polis tarafından başlatılan ilk soruşturma, 2008'de Epstein'ın suçunu kabul etmesiyle sonuçlanan Florida'daki federal savcılar tarafından yürütülen sonraki soruşturma ve 2019'da Manhattan'daki yürütülen ve dava devam ederken Epstein'ın hapishanede ölmesi nedeniyle çözülemeyen son soruşturma olduğu aktarıldı.

Yayınlanan kayıtlarda, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerin fotoğrafları da yer aldı. Fotoğrafların çoğuna büyük oranda sansür uygulandığı görüldü.

Belgelerden eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson da çıktı.

"AMAÇ MAĞDURLARI KORUMAK"

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin tamamını değil bir kısmını yayımlayacaklarını duyurmuştu. Blanche, tamamını yayımlamamalarının nedeninin, mağdurları korumak olduğunu belirterek "Bu yüzden yaptığımız şey, üreteceğimiz her bir belgeyi tek tek incelemek ve her mağdurun adının, kimliğinin, hikayesinin, korunması gerektiği ölçüde, tamamen korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla belge yayımlayacağımızı tahmin ediyorum" demişti.



NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olan, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Epstein’in İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell ise reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin yer almıştı.

TRUMP REDDETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını şiddetle reddetmişti. Trump, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını fakat daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.

ABD Senatosu'nda, "Epstein Dosyaları Şeffaflık" tasarısı senatörlerin tamamının "evet" oyuyla çıkmıştı. Trump, siyasi açıdan en büyük sıkıntılarından biri olan Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasına uzun süre yeşil ışık yakmamış ancak yoğun baskıların ve tartışmaların ardından bu konudaki fikrini değiştirmişti. Yasa, Trump'ın imzasının ardından yürürlüğe girmişti.