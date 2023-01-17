Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti

1950'li ve 60'lı yıllara damgasını vuran İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida hayatını kaybetti. İtalyan basını oyuncunun bir süredir Roma'daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Rock Hudson, Frank Sinatra, Burt Lancaster, Tony Curtis ve Humphrey Bogart gibi yıldız isimlerle kamera karşısına geçen Gina Lollobrigida, 'Dünyanın en güzel kadını' ve 'La Lollo' olarak da tanınıyordu.

Ünlü yıldız Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis ve Frank Sinatra gibi isimlerle birlikte oynamıştı.



68 kuşağının hayran olduğu çok yönlü bir sanatçıydı.

GİNA LOLLOBRİGİDA KİMDİR

Gina Lollobrigida, 4 Temmuz 1927'de İtalya'nın Subiaco şehrinde doğdu. Bir mobilya imalatçısının kızı olup çocukluğunu bir dağ köyünde geçiren Lollobrigida, gençliğinde mankenlik ve ardından güzellik yarışmalarına katılıp başarılar elde etti.

O zamanlarda İtalyan filmlerde görülmeye başlayan oyuncu, 1947'de İtalya güzellik yarışmasına girdi ve bu yarışmada 3. oldu.

Gina Lollobrigida'nın güzelliği Hollywood'un ilgisini çekti ve 1953'te ilk Amerikan filmi olan "Şeytanı Yen"'de oynadı.

1950 ve 1960’lı yıllara damgasını vuran Lollobrigida, sinema dünyasını bıraktıktan sonra fotoğrafçılık, heykel sanatı ve siyasete yönelmişti.

GİNA LOLLOBRİGİDA'NIN ÖZEL YAŞAMI

Gina Lollobrigida, 1949'da Yugoslavyalı fizikçi Milko Skofic'le evlendi ve çiftin bu evlilikten Milko Skofic Jr. adında bir çocukları oldu.

GİNA LOLLOBRİGIDA'NIN FİLMLERİ

Lucia di Lammermoor (1946)

Bu Şarabın Sevgisi (1946)

Siyah Kartalın Geri Dönüşü (1946)

Sevgi Ararken (1947)

Et Teslim Olacak (1947)

Ev Hakkındaki Bir Adam (1947)

Opera Hakkında Kızgın (1948)

Köprü Bekleyemez (1949)

Beyaz Çizgi (1949)

Bir Köpeğin Hikâyesi (1950)

Bayan İtalya (1950)

Şansın Çocukları (1950)

Alina (1950)

Beş Kentin Masalı (1951)

Küçük Caruso (1951)

Dört Yol (1951)

Love I Haven't... But... But (1951)

Dikkat! Haydutlar! (1951)

Bir Geceliğine Karı (1952)

Zaman Geçmiş (1952)

Fanfan la Tulipe (1952)

Gecenin Güzellikleri (1952)

Düzensiz Karı (1953)

Ekmek, Sevgi ve Düşler (1953)

Vefasızlar (1953)

Şeytanı Yen (1953)

Roma'nın Kadını (1954)

Ekmek, Sevgi ve Kıskançlık (1954)

Trapez (1956)

Soloman and Sheba 1959

Sonbahar Hatıraları (Come September) (1961)

Kızımın Babaları (1968)

Kötü Adamın Nehri (Bad Man's River) (1971)