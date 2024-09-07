Dünyaca ünlü kuruluşun enflasyon beklentisi Saray’ın hedefinden yüksek çıktı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Ftich, Türkiye ile ilgili açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada Türkiye’nin kredi notunun B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve not görünümünün durağana çevrildiği duyuruldu.

Parasal sıkılaştırmanın, yetkililerin enflasyonu düşürme stratejisi için önemli olan liranın gerçek değer kazanmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, "Fitch, sıkı bir parasal politika duruşunun öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla birleştirilmesinin enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyeceğine ve iyileştirilmiş dış likidite tamponlarının, düşük cari açıkların ve azaltılmış dolarizasyonun sürdürülmesine yardımcı olacağına dair daha fazla güven duyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ OVP’DEKİ HEDEFİNDEN YÜKSEK ÇIKTI

Fitch’in yaptığı değerlendirmelerden enflasyonun yıl sonunda yüzde 43, 2025 yılı sonunda ise yüzde 21’e gerilemesi bekleniyor. Ftich’in açıkladığı enflasyon beklentileri, Saray’ın açıkladığı OVP’deki hedeflerden yüksek çıktı. OVP’de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 41,5’e 2025 yılı sonunda ise yüzde 17,5’e gelmesi ön görülüyor.

Mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ancak politika geri dönüşleri riskinin hala mevcut olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 büyümesini beklendiği, Avrupa Birliği'nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği bildirildi.

Fitch Ratings, geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bu sene mart ayında da ülkenin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.