Dünyaca ünlü maden suyunda dışkı tespit edildi. Türkiye'de tanesi 62 TL'den satılıyor

Fransa’da dünyaca ünlü Perrier marka maden suyunda yapılan analizler, dışkı kaynaklı enterobakteri varlığını ortaya çıkardı. Gard bölgesindeki Vergèze kasabasında üretilen 75 cl’lik şişelerde tespit edilen bakterilerin, E. coli, Salmonella ve Klebsiella gibi türleri içerdiği belirlendi.

Artı33'ün haberine göre, bu mikroorganizmalar, idrar yolu enfeksiyonları, sepsis ve kanlı ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle Shiga toksini üreten E. coli (STEC), böbrek yetmezliği riski taşıyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Perrier’in sahibi Nestlé, ürünlerin güvenli olduğunu savundu. Ancak uzmanlar, Fransız Gıda Güvenliği Ajansı’nın (Anses) enterobakterilerin yayılımına dair uyarılarını hatırlatarak temkinli olunmasını öneriyor. Antibiyotik dirençli bakterilerin bağışıklığı zayıf kişilerde tehlike oluşturduğu belirtiliyor.

TESİS MERCEK ALTINDA

Sağlık otoriteleri, Vergèze’deki üretim tesisinde inceleme başlattı. Kirlenmenin kaynağı araştırılırken, ürünlerin marketlerden toplatılması gündemde. Tüketicilere, şişelerin üretim yeri ve son kullanma tarihini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Türkiye’de Perrier maden suyu, indirimsiz 62,65 TL, indirimli 43,83 TL’ye satılıyor. Skandal, markanın prestijine darbe vururken, tüketici güveni sarsıldı.

Uzmanlar, ambalajlı su alırken güvenilir markalara yönelinmesini, şüpheli durumlarda tüketimden kaçınılmasını öneriyor. Perrier skandalı, gıda güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme taşıdı.