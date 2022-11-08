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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 76 milyon takipçisi olan Twitter hesabını kapattı

Ünlü model Gigi Hadid, Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ı bıraktığını, “Nefret ve bağnazlığın çöplüğü” sözleriyle duyurdu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:39
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Dünyaca ünlü manken Tweitter'ın yeni patronunu protesto etti ve hesabını kapattı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 76 milyon takipçisi olan Twitter hesabını kapattı
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Süper model Gigi Hadid 76 milyon takipçisi olan Twitter hesabını kapattı  27 yaşındaki Amerikalı model, Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter’daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söyledi.

Hadid, “Uzun zamandır, ama özellikle de yeni yönetimiyle Twitter git gide daha fazla nefret ve bağnazlığın çöplüğü haline geliyor. İçinde bulunmak istediğim bir yer değil” ifadesini kullandı.

Platformda yer alan hayranlarından özür dileyen Hadid, hayranlarıyla İletişim halinde olmayı sevdiğini söyledi ve “Buranın ne herkes için güvenli bir yer olduğunu ne de zarardan çok fayda sağlayacak bir sosyal platform olduğunu söyleyebilirim” dedi.

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