Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 76 milyon takipçisi olan Twitter hesabını kapattı

Süper model Gigi Hadid 76 milyon takipçisi olan Twitter hesabını kapattı 27 yaşındaki Amerikalı model, Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter’daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söyledi.

Hadid, “Uzun zamandır, ama özellikle de yeni yönetimiyle Twitter git gide daha fazla nefret ve bağnazlığın çöplüğü haline geliyor. İçinde bulunmak istediğim bir yer değil” ifadesini kullandı.

Platformda yer alan hayranlarından özür dileyen Hadid, hayranlarıyla İletişim halinde olmayı sevdiğini söyledi ve “Buranın ne herkes için güvenli bir yer olduğunu ne de zarardan çok fayda sağlayacak bir sosyal platform olduğunu söyleyebilirim” dedi.