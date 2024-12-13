Dünyaca ünlü marka hastanelik etti. Türkiye'de de satılıyor. 2.6 milyon ürünü geri çağrıldı

Dünyanın dört bir yanında kullanılan Stanley termosları, sıcak ve soğuk içecekleri uzun süre koruma özellikleriyle tanınır. Ancak, son dönemde bu ünlü markanın ürünleriyle ilgili ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıktı.

Şirket, bazı termos modellerinin geri çağrılması gerektiğini açıkladı. Stanley, seyahat termoslarında meydana gelen arızalar nedeniyle milyonlarca ürünü geri alacak ve kullanıcıları bu ürünleri kullanmamaları konusunda uyaracak.

38 KİŞİ YANDI

Stanley, Trigger Action ve diğer bazı seyahat termoslarının, özellikle kapaklarının kullanılırken yerinden çıktığını belirten şikâyetlerle karşılaştı. Dünya çapında 91 şikâyet alınırken, bunlardan 16’sı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

Şikayetlerde, termosların kapaklarının açılmasının, kullanıcıları ciddi şekilde yaralayabileceği vurgulandı. Şu ana kadar bu sorunun, 38 yanık vakasına yol açtığı belirtildi. Bunlardan 11 kişi, yanık tedavisi için hastaneye başvurdu.

YEDEK PARÇA ÜCRETSİZ

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), geri çağrılan termosların arızalı olma riskine dikkat çekti. Her iki modelde de hatalı dişler bulunuyor ve bu dişler ısıya ve basınca maruz kaldığında zayıflayabiliyor.

Bu da termos kapaklarının ani şekilde yerinden çıkmasına sebep olabiliyor. CPSC, kullanıcılara geri çağrılan termosları hemen kullanmayı bırakmalarını ve Stanley ile iletişime geçerek ücretsiz yedek kapak talep etmelerini öneriyor.

FİYATI 20 İLE 50 DALAR ARASINDA

Çin yapımı olan ve çeşitli renk ve boyutlarda satılan bu termoslar, polipropilen malzemeden yapılmış kapaklara sahip. Ürünler, Haziran 2016 ile Aralık 2024 arasında Walmart, Target ve Amazon gibi büyük perakendecilerden satıldı. Fiyatları ise 20 ile 50 dolar arasında değişiyor. Stanley, bu ürünlerin sağlığa zarar vermemesi için ücretsiz değişim ve iade imkânı sunuyor.

Stanley markası, daha önce bardaklarında az miktarda kurşun tespit edilmesiyle de gündeme gelmişti. Bu durum, şirketin başına çok sayıda dava açılmasına neden olmuştu. Bir davada, Stanley’nin vakum contasındaki ana bileşenin kurşun olduğunu tüketicilere bildirmemesi suçlamasıyla 70 milyon dolar tazminat talep edilmişti.

Z KUŞAĞININ GÖZDESİ

Stanley, son yıllarda özellikle Z kuşağı arasında büyük bir popülerlik kazandı. Tasarımları ve fonksiyonelliği ile genç kullanıcıların dikkatini çeken marka, sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.