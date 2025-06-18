Dünyaca ünlü markaların sahtesiyle milyonluk vurgun! Gerçeğinden asla ayırt edemezsiniz: İstanbul polisi kaçakçılara göz açtırmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul lüks iki semtinde dünyaca ünlü markalara ait gümrük kaçağı çanta ele geçirildi. Piyasa değeri 100 milyon lira olan ünlü markaların çantalarını polis, gümrükten nasıl geçirildiğini araştırıyor.

Derya EVREN KORKMAZ- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)- Şişli ve Beyoğlu'nda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan pahalı marka çanta ve saatlerin satıldığı bir mağazaya baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 2 bin 180 çanta ile 435 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen istihbarı ve saha çalışmaları kapsamında Şişli ve Beyoğlu'nda iki ayrı iş yerinde kaçak ürün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbarın ardından saha çalışmalarını genişleten ekipler, söz konusu adresleri uzun süre takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin pahalı markalara ait ürünleri yurt dışından gelen yolcularla ülkeye soktukları, bu ürünleri özellikle yerli ve yabancı turistlere sattıkları belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda dünyaca ünlü markalara ait, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 2 bin 180 çanta ile 435 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

anta.jpg

anta1.jpg

anta2.jpg

anta3.jpg

anta4.jpg

anta5.jpg

anta6.jpg

anta8.jpg

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Son Haberler
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?
Gazi Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti
Gazi Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı
Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak
Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var