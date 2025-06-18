Dünyaca ünlü markaların sahtesiyle milyonluk vurgun! Gerçeğinden asla ayırt edemezsiniz: İstanbul polisi kaçakçılara göz açtırmadı

Derya EVREN KORKMAZ- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)- Şişli ve Beyoğlu'nda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan pahalı marka çanta ve saatlerin satıldığı bir mağazaya baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 2 bin 180 çanta ile 435 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen istihbarı ve saha çalışmaları kapsamında Şişli ve Beyoğlu'nda iki ayrı iş yerinde kaçak ürün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbarın ardından saha çalışmalarını genişleten ekipler, söz konusu adresleri uzun süre takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin pahalı markalara ait ürünleri yurt dışından gelen yolcularla ülkeye soktukları, bu ürünleri özellikle yerli ve yabancı turistlere sattıkları belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda dünyaca ünlü markalara ait, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 2 bin 180 çanta ile 435 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.