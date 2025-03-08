Dünyaca ünlü modifiye şirketinde soygun. "Hırsızlar cerrah gibi çalışmış"

Dünyanın en prestijli modifiye şirketlerinden biri olan ABT, geçtiğimiz günlerde şok edici bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Almanya’daki ana merkezine giren hırsızlar, araçları çalmak yerine yüksek değere sahip otomobil parçalarını söküp götürdü.

Olayın pazar günü yaşandığı belirtilirken, toplam zararın 300 bin Euro (11 milyon 833 bin TL)civarında olduğu açıklandı. Hırsızların oldukça profesyonel olduğu vurgulanırken, operasyonlarının titizliği dikkat çekti. ABT CCO’su Daniel Abt, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada, olayın detaylarına değindi.

"CERRAH GİBİ ÇALIŞTILAR"

Abt, hırsızların son derece planlı hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kişiler işlerinde çok profesyoneldi. Olay yerinde hiçbir iz bırakmamışlar ve sadece güç hatları ile aydınlatma sistemlerinin olduğu bölgelerdeki araçları hedef almışlar. Muhtemelen garajın yapısını ve güvenlik sistemlerini daha önceden inceleyip plan yapmışlar.”

Şirket yetkilileri, güvenlik kameralarının incelendiğini ve polisle iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Hırsızların hangi parçaları çaldığı tam olarak belirtilmese de, ABT’nin üst düzey modifikasyon parçalarının büyük maddi değer taşıdığı biliniyor.

Olayın ardından şirket yönetimi, güvenlik sistemlerini daha da güçlendirme kararı aldı. Giriş çıkış kontrollerinin sıkılaştırılacağı ve garaj alanında ekstra güvenlik kameraları yerleştirileceği belirtildi.

Bu titizlikle planlanmış hırsızlık, otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırırken, sektör temsilcileri özellikle değerli araç parçalarının hedef haline gelmesine dikkat çekti.