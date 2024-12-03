Dünyaca ünlü mucizevi baharat kan şekerini düşürüyor diyabet hastalarına umut oluyor

Köri baharatı, özellikle Hindistan mutfağında önemli bir yere sahip olan ve dünya genelinde de popülerlik kazanan bir lezzet olmasıyla dikkat çekti.

Zengin aroması ve canlı rengi ile dikkat çeken köri, et yemeklerinden çorbalara kadar birçok farklı tarifte kullanıldığı bildirildi.

Ancak köri baharatının sadece lezzet katmakla kalmayıp, sağlık açısından da önemli faydaları olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya kondu.

KÖRİ BAHARATININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Köri, zerdeçal, kimyon, kişniş, zencefil ve acı biber gibi çeşitli baharatların karışımından oluşur. Bu baharatların her biri, sağlık açısından önemli faydalar sunar. Özellikle zerdeçalın içerdiği kurkumin maddesi, güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Kurkumin, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEME POTANSİYELİ

Araştırmalar, köri baharatının kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Özellikle zerdeçalın, insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerini düşürdüğü bilinmekte.

Bir çalışmada, düzenli olarak köri tüketen bireylerin kan şekeri seviyelerinin, nadiren köri tüketenlere göre daha düşük olduğu bulundu. Bu nedenle, köri baharatı diyabet hastaları için faydalı bir besin olabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme uzmanları, köri baharatının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Diyetisyenler, "Köri, içerdiği zerdeçal sayesinde kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ancak, bu etkinin tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.

Ayrıca, köri baharatının antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve genel sağlığı desteklediği belirtildi.

Köri baharatı, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sundu.

Kan şekerini düzenleme potansiyeli, anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri ile köri, sağlıklı bir yaşam için önemli bir bileşen olabileceğinin altı çizildi.

Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya diyet değişikliği yapmadan önce bir uzmana danışmak her zaman en iyisi olmasıyla dikkat çekti.