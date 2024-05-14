Dünyaca ünlü mutfak ürünleri markası iflasın eşiğinde. Türkiye'de de kullanılmadığı ev yoktu

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Dünyaca ünlü mutfak ürünleri markası iflasın eşiğinde. Türkiye'de de kullanılmadığı ev yoktu
Dünyaca ünlü Tupperware mutfak ürünleri şirketi iflasın pençesinde. 78 yıllık dev şirket 28 yıldır da Türkiye'de satılıyor. Türk kadınlarının da vazgeçilmezi olan mutfak ürünleri tasarım yarışmalarında bir çok ödül kazanmıştı.

Mutfaklar evin en çok kullanılan bölümlerinden biridir. Buradaki çeşitli markadaki mutfak gerekçeleri de en büyük yardımcımızdır. Bu ürünleri üreten şirketlerden 78 yıllık dünya devi Tupperware iflasın eşiğine geldi.

Reddot, IF, Good Design gibi dünya çapında büyük öneme sahip tasarım yarışmalarında kullanım kolaylığı ile birçok ödül kazanmış Tupperware, 28 yıldır da Türkiye'de satılmaya devam ediyor. Girmediği mutfak yok denecek kadar az.

Dünyanın en çok tercih edilen mutfak ürünleri firması olan Tupperware'ın pandemiyle birlikte satışları düştü ve şirket iflasın eşiğine geldi.

Tupperware’in beyni Earl Tupper, 1907 yılında dünyaya geldi. Sabun ve sigara için plastik tutucular yaptı ve 1946’da, mutfak eşyaları için plastikten denemeler yapmaya başladı.

ÖZELEŞTİRİ YAPTI

İlk Tupperware seti, polietilen maddesinden üretilmişti. Yiyeceklerin tazeliğini koruyabilmesi için vakum benzeri kapağı ile hava temasını kesen sistemi vardı. Hatta şirket buna, “Geğirme” adı verilmişti.

Pandemiyle birimlkte insanların evlerinde izole hayat sürdürmeye başlaması Tupperware'ye yaradı. Özellikle internet üzerinden verilen siparişler şirketin karını katladıkça katladı. Ancak pandeminin sona ermesiyle satış rakamları hızla düşüşe geçti.

Dev şirket maddi imkansızlarla boğuşmaya başladı. Bunda plastik yerine diğer malzemelerle üretilen ürünlere talebin artaması da eklenince kaçınılmaz sonu hazırladı.

Şerkiten bir yetkilisi "Biz hep plastik ürünler ürütmeye devam ettik. Yenilik yapmadık. Başka ürünlerden de üretim yapmalıydık. Bu bizi bu duruma getirdi" diyerek özeleştiri yaptı.

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