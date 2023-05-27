Dünyaca ünlü müzik adamı hakkında polis soruşturması

Roger Waters, Almanya'nın başkenti Berlin’de verdiği konserde Nazi üniformasıyla sahneye çıktı. Nazi sembolleri, bayrakları ve üniformalarının yasak olduğu Almanya'da polis Waters'a soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Berlin polisi sözcüsü Martin Halweg, Waters'ın giydiği kostümün, kamu barışını tehdit eder şekilde, kurbanların kimliğine zarar verdiğini ve aynı zamanda Nazi rejiminin şiddet dolu ve keyfi yönetimini meşru kılma ve yüceltme kapasitesi olduğunu söyledi.

Grubun 17 Mayıs'ta verdiği konserde solist ve bas gitarist Waters, uzun, siyah bir pardösü ve kırmızı kol bantlarıyla, imitasyon bir makinalı tüfeği izleyicilere doğrulturken görülüyor.