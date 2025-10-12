Yükselen rekabet ve ham madde maliyetlerindeki ciddi yükseliş, Neta Auto’nun iflasına sebep oldu.
Dünyaca ünlü otomotiv devi iflas etti! Kimse bunu beklemiyordu
Bir dönem Toyota tarafından satın alınacağı iddia edilen Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto, iflas bayrağını çekti. Şirketin yaklaşık 10 bin çalışanının durumu ise hala belirsiz.
Tayland hükümetiyle gerçekleştirilen anlaşmaya göre şirketin 2025 yılında 19 bin araç üretmesi gerekiyordu, fakat şu ana kadar yalnızca 4 bin adet üretim yapılabildi.
İFLAS SÜRECİ BAŞLADI
Çin medyasında yer alan haberlere göre, Neta Auto birkaç ay önce iflas başvurusunda bulunmuş, fakat talep ilk etapta reddedilmişti. Son gelişmelerle resmî iflas süreci başlatıldı.
SEKTÖRDE YENİ BİR DÖNEM
Uzmanlar, Neta Auto’nun iflasının sadece bir şirketin çöküşü olmadığını, aynı zamanda Çin elektrikli araç pazarındaki acımasız rekabet ve küresel regülasyon baskılarının sektörde yeni bir dönemi başlattığını ifade ediyor.
Neta Auto, küçük bir üretici olarak görülse de hem iç pazarda hem de uluslararası alanda önemli bir varlığa sahipti.
Firmanın, farklı ülkelere elektrikli araç ihracatı yaptığı ve bir dönem Japon otomotiv devi Toyota'nın ilgi alanına girdiği öne sürülüyordu.
Uzmanlar, Neta Auto’nun iflasının bundan sonra sektörde yaşanabilecek diğer iflasların da habercisi olabileceğini belirtiyor.
Hem Çin’de hem de küresel otomotiv pazarında artan maliyetler, daralan kâr marjları ve agresif fiyatlandırma politikaları dikkate alındığında, başka elektrikli araç üreticilerinin de benzer zorluklarla karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.