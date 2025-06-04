Dünyaca ünlü otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor. Markanın amiral gemileriydi

Japon otomotiv devi Toyota, güvenlik sorunları nedeniyle 2022-2025 model araçlarında geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından tespit edilen standart sapmaları, markayı harekete geçirdi.

Türkiye’de de büyük bir pazar payına sahip olan Toyota, Tundra, Tacoma, Rav4, Lexus NX ve Corolla Hybrid modellerinde farklı teknik sorunlar nedeniyle yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor.

GERİ VİTES LAMBASI SORUNU

2022-2025 model Tundra araçlarında, geri vites lambası tertibatındaki hata nedeniyle güvenlik riski ortaya çıktı. Toyota, bu modellerde kablo demeti konnektörlerinde korozyon oluşabileceğini belirtti. Sorunlu parçalar ücretsiz değiştirilecek.

2024-2025 model Tacoma araçlarında, fren sistemine çamur ve kirin zarar verdiği tespit edildi. Bu durum, fren performansını olumsuz etkileyerek sürüş güvenliğini riske atıyor.

CIVATA TEHLİKESİ

2024 model Rav4 ve 2025 model Lexus NX araçlarında, ön tekerleklerdeki gevşek cıvataların tekerlek ayrılmasına yol açabileceği belirlendi. Toyota, bu sorunu çözmek için acil önlem alıyor.

YAZILIM HATASI

İki nesil Corolla Hybrid modellerinde, fren pedalının sertleşmesine neden olan bir yazılım hatası saptandı. Bu durum, acil durumlarda frenleme performansını olumsuz etkileyebilir.

Toyota, geri çağırılan tüm araçlar için ücretsiz onarım ve parça değişimi sunuyor. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak süreci şeffaf bir şekilde yöneteceğini duyurdu. Yetkili servislerde yapılacak işlemler için araç sahiplerine bildirim gönderilecek.

Toyota, dünya genelinde güvenlik ve kalite standartlarıyla tanınıyor. Ancak bu geri çağırma, markanın imajını nasıl etkileyeceği konusunda tartışmalara yol açtı. Şirket, sorunları hızla çözerek güven tazelemeyi hedefliyor.