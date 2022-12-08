8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Amerikalı ünlü komedi oyuncusu, Bill Cosby hakkında 5 taciz iddiası daha ortaya atıldı

Amerikalı ünlü komedi oyuncusu, Bill Cosby hakkında 5 taciz iddiası daha ortaya atıldı

Dünyaca ünlü oyuncu Bill Cosby, hakkında yeni bir cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiası ortaya atıldı. Beş kadın, Cosby tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:23
Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Bill Cosby hakkında, 5 taciz ve cinsel saldırı iddiası daha ortaya atıldı.

Amerikalı ünlü komedi oyuncusu, Bill Cosby hakkında 5 taciz iddiası daha ortaya atıldı
+
Aa
-

Bill Cosby, hakkında yeni bir cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiası ortaya atıldı. Beş kadın, Bill Cosby'nin kariyerlerinin başlarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Dava, Altın Küre ve Emmy ödüllü Bill Cosby'nin 2018 yılında Pennsylvania'daki cinsel saldırı mahkumiyetinin bozulmasının ardından hapishaneden ayrılmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.


Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd; Cosby'ye, 'The Cosby Show'un çekildiği New York'un Queens ilçesindeki stüdyoya ve çok sevilen TV dizisini yapan NBC Universal'a dava açtı.

NTV'nin aktardığına göre 5 kadın, 1960'ların sonlarından 1990'lara kadar sette ya da diğer eğlence alanlarında, ünlü oyuncu tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını iddia etti.

 

10 yıl hapis cezası almıştı
Öte yandan birçok kez cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Bill Cosby, 2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapis cezası almıştı.
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi daha sonra mahkumiyet kararını bozarak 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı

Kaynak Habr3.com, New York Post, ABC News

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.