Amerikalı ünlü komedi oyuncusu, Bill Cosby hakkında 5 taciz iddiası daha ortaya atıldı

Bill Cosby, hakkında yeni bir cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiası ortaya atıldı. Beş kadın, Bill Cosby'nin kariyerlerinin başlarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Dava, Altın Küre ve Emmy ödüllü Bill Cosby'nin 2018 yılında Pennsylvania'daki cinsel saldırı mahkumiyetinin bozulmasının ardından hapishaneden ayrılmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.



Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd; Cosby'ye, 'The Cosby Show'un çekildiği New York'un Queens ilçesindeki stüdyoya ve çok sevilen TV dizisini yapan NBC Universal'a dava açtı.

NTV'nin aktardığına göre 5 kadın, 1960'ların sonlarından 1990'lara kadar sette ya da diğer eğlence alanlarında, ünlü oyuncu tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını iddia etti.

10 yıl hapis cezası almıştı

Öte yandan birçok kez cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Bill Cosby, 2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapis cezası almıştı.

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi daha sonra mahkumiyet kararını bozarak 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı

Kaynak Habr3.com, New York Post, ABC News