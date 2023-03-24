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Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Mavi Göl ve Sonsuz Aşk filmleriyle tanınan Hollywood yıldızı Brooke Shields, yıllar önce tecavüze uğradığını itiraf etti.

Galeri Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:53
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Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

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Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Brooke Shields, hayatının anlatıldığı belgeselde uğradığı tacizi anlatmıştı. Ünlü oyuncu, yaşadığı kabus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denediğini ve olaydan birkaç yıl sonra kendisini tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldığını söyledi.

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Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

"DAHA ÖNCE TANIŞTIĞIM BİRİYDİ"
Bu olay meydana geldiğinde henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu düşündüğünü ifade etmişti. Brooke Shields, konuyla ilgili, "Yemek yedik. Ben bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. O kişiyle daha önce tanışmıştım ve bana karşı her zaman iyiydi" dedi. Ancak Shields'ın söylediğine göre iş toplantısı sandığı o akşam yemeği bir anda aniden şekil değiştirmişti.

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Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

OTEL ODASINA GÖNDERDİ
Görüştüğü kişiye bir taksi çağırması gerektiğini söyleyen Brooke Shields, o kişinin de ona otele geri dönmelerini ve oradan bir taksi çağıracağını dile getirdiğini anlattı. Brooke Shields, bunun üzerine onunla birlikte oteldeki odasına gittiğini söyledi.

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Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

"Telefona gitmek istemiyordum, orada oturmak istemiyordum. Çünkü orada kalmıyordum" diyen Brooke Shields, çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken odada bulduğu bir dürbünle pencereye yaklaştığını ve odadan görülen kumsal manzarasını izlemeye başladığını aktardı.

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Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

"İÇERİ ÇIPLAK GİRDİ VE SALDIRDI"
O sırada tacizci kişinin odaya girdiğini ifade eden Shields, "Kapı açıldı ve o kişi çıplak olarak içeri girdi. Dürbünü bıraktım, o kişi ise üzerime doğru geliyordu. Bana zor kullandı ve saldırdı. Ben ise o sırada donup, kaldım. O anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktum, bu yüzden de adama karşılık veremedim. Benim bir 'Hayır' demem yeterli olmalıydı. O anda aklımdan geçen tek düşünce hayatta kalmak ve o odadan çıkmaktı. Bana saldırdığında sanki vücudumla bütün bağım kopmuş gibi hissettim" demişti.

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Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

TECAVÜZ EDEN ADAMA MEKTUP YAZDI
Bu olayın ardından yıllarca terapi görmek zorunda olduğunu itiraf eden Brooke Shields, yaşadığı kâbus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denediğini açıkladı. "Artık bu konuyu tam olarak kapatabilmek istedim" diyen oyuncu, terapistinin de önerisiyle olaydan birkaç yıl sonra kendisine tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldığını ifade etti. Shields, bir tür yüzleşme gibi düşündüğü bu mektuba hiçbir zaman cevap alamadığını aktardı.

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