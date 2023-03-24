Ünlü film yıldızından yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

"İÇERİ ÇIPLAK GİRDİ VE SALDIRDI"

O sırada tacizci kişinin odaya girdiğini ifade eden Shields, "Kapı açıldı ve o kişi çıplak olarak içeri girdi. Dürbünü bıraktım, o kişi ise üzerime doğru geliyordu. Bana zor kullandı ve saldırdı. Ben ise o sırada donup, kaldım. O anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktum, bu yüzden de adama karşılık veremedim. Benim bir 'Hayır' demem yeterli olmalıydı. O anda aklımdan geçen tek düşünce hayatta kalmak ve o odadan çıkmaktı. Bana saldırdığında sanki vücudumla bütün bağım kopmuş gibi hissettim" demişti.

