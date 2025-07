Dünyaca ünlü oyuncu Malcolm-Jamal Warner hayatını kaybetti

Cosby Ailesi dizisinde Theodore (Theo) Huxtable karakterine hayat veren ünlü oyuncu kısa sürede bu karakterle şöhreti yakalamıştı.

Ailesiyle birlikte Kosta Rika’da tatile giden oyuncu pazar günü öğle saatlerinde yüzerken akıntıya kapılması sonucu boğularak hayatını kaybettiği açıklandı. Geride, isimlerini gizli tuttuğu eşi ve kızı kaldı.

Ünlü yıldız plajdakiler tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahale yapıldı fakat kurtarılamadı.

MALCOLM-JAMAL WARNER KİMDİR?

En çok The Cosby Show'da (1984–1992) canlandırdığı Theodore "Theo" Huxtable rolüyle tanınıyordu ve bu rolüyle Primetime Emmy adaylığı kazanmıştı.

Malcolm & Eddie (1996–2000) ve Reed Between the Lines (2011–2015) filmlerinde başrol oynadı ve The Resident'ta (2018–2023) Dr. AJ Austin karakterini canlandırdı. Warner aynı zamanda yönetmenlik de yaptı.

Müzisyen ve sözlü sanatçı olarak, Robert Glasper Deneyi ve Lalah Hathaway ile birlikte "Jesus Children of America"ya yaptığı katkılardan dolayı 2015 yılında Grammy kazandı. 2024'te, siyahi kültürünü ve ruh sağlığını ele aldığı Not All Hood podcast'ini başlattı.