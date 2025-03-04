Dünyaca ünlü oyuncunun Oscar kıyafeti olay oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının en’lerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

5 ÖDÜLLE GECEYE DAMGA VURDU

Törenin sunuculuğunu Conan O'Brien yaptı. Sean Baker imzalı ‘Anora’ filmi 5 ödülle geceye damga vurdu. Adrien Brody ikinci kez ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi olurken ‘Anora’ filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

KIYAFETİ OLAY KONUSU OLDU

Adam Sandler’ın, tarzı Oscar’a damgasını vurdu. Sandler'ın tarzını gören Conan O' Brien, sunumunu yarıda kesip oyuncuyu tiye aldı.

O'Brien sahneden Sandler'a “Adam, ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi.

"SENİ O KADAR RAHATSIZ ETTİ Kİ..."

Sandler ise cevap olarak, “Siz konuyu açana kadar kimse ne giydiğimi düşünmedi bile” diye yanıt verdi. “Ben böyle görünmeyi seviyorum... Ne giyip ne giymediğim umurumda değil. Şık spor şortum ve kabarık sweatshirt'üm seni o kadar rahatsız etti ki arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek zorunda kaldın!” ifadelerini kullandı.