Dünyaca ünlü oyuncunun Oscar kıyafeti olay oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü oyuncunun Oscar kıyafeti olay oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı

97'ncisi düzenlenen Oscar törenine katılan ünlü oyuncu Adam Sandler'in tarzı olay oldu. Ünlü oyuncu gerçekleştirilen törene şort ve sweatshirt ile geldi.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının en’lerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

5 ÖDÜLLE GECEYE DAMGA VURDU

Törenin sunuculuğunu Conan O'Brien yaptı. Sean Baker imzalı ‘Anora’ filmi 5 ödülle geceye damga vurdu. Adrien Brody ikinci kez ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi olurken ‘Anora’ filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

u8u.webp

KIYAFETİ OLAY KONUSU OLDU

Adam Sandler’ın, tarzı Oscar’a damgasını vurdu. Sandler'ın tarzını gören Conan O' Brien, sunumunu yarıda kesip oyuncuyu tiye aldı.

O'Brien sahneden Sandler'a “Adam, ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi.

uu.webp

"SENİ O KADAR RAHATSIZ ETTİ Kİ..."

Sandler ise cevap olarak, “Siz konuyu açana kadar kimse ne giydiğimi düşünmedi bile” diye yanıt verdi. “Ben böyle görünmeyi seviyorum... Ne giyip ne giymediğim umurumda değil. Şık spor şortum ve kabarık sweatshirt'üm seni o kadar rahatsız etti ki arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek zorunda kaldın!” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Trabzonspor’da kabus sürüyor: Şenol Güneş 37 yıl sonra ilki yaşadı
Trabzonspor’da kabus sürüyor: Şenol Güneş 37 yıl sonra ilki yaşadı
Tam 2 milyon değerinde... Gaziantep’te dev operasyon
Tam 2 milyon değerinde... Gaziantep’te dev operasyon
Bebek katili Öcalan’ı karşısında titreten Orgeneral! 5 dakika bile sürmedi…
Bebek katili Öcalan’ı karşısında titreten Orgeneral! 5 dakika bile sürmedi…
Kaçak avcılara ceza yağdı!
Kaçak avcılara ceza yağdı!
Yangın geceyi aydınlattı! İstanbul'da otobüs alev aldı
Yangın geceyi aydınlattı! İstanbul'da otobüs alev aldı