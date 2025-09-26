Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say aşkını ilan etti! El ele tutuştukları fotoğrafı paylaştı

El ele tutuştukları bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan Fazıl Say, "Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar; hepsinin ruhu müziğe, hayata, umutlara, hayallere ve ortak bir yaşam sevdasına akar. Aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar… Aksın hep… Aslıhan ile, Temmuz 2025." notunu düşerek aşkını ilan etti.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Ünlü piyanist flüt sanatçısı Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını resmen duyurdu.

İkili el ele tutuştuğu sosyal medya hesabından paylaştı.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVLENMİŞ

Say ilk evliliğini çellist Gülyar Balcı ile ikinci evliliğini ise piyanist Ece Dağıstan ile yaptı. Öte yandan ünlü sanatçının 2023 yılında ise Güneş Altunkaş ile kısa süreli aşk yaşadığı gündeme gelmişti.

FLÜT SANATÇISI ASLIHAN AND KİMDİR?

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, gönlünü flüt sanatçısı Aslıhan And'a kaptırdı. Dünya çapında çeşitli festivallerde misafir sanatçı olarak yer alan Aslıhan And, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası solo flütisti.

Aslıhan And, dünyaca ünlü flüt virtüözüSir James Galway tarafından Galway Flüt Festivali'nde (İsviçre) "Yükselen Yıldız" ödülüne layık görülmüş ve altın flüt ağızlığı ile ödüllendirilmiş.

Aslıhan And, Fransa, İsviçre, Almanya, ABD, İtalya, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Kosova, Tayvan ve Çin Cumhuriyeti dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde konserler verdi.

Aslıhan And dünyaca ünlü piyanist Fazı Say ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düştü.