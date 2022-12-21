Tuluyhan Uğurlu Afganistan'daki kadınlar için tek başına isyan etti. Taliban kadınlara üniversiteyi yasaklamıştı

Taliban tarafından yönetilen Afganistan'da kadınların hakları elinden alınmaya devam edilirken, ülkeden dün gelen haber okuyanları adeta isyan ettirdi. Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu da sosyal medya hesabında kaleme aldığı bir yazıyla Afganistan'daki kadınların yaşadıklarına değindi.

Taliban Yüksek Eğitim Bakanı yaptığı yazılı açıklamayla, Afganistan'da "bir sonraki bildiriye kadar" kadınların üniversiteye gitmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

Tuluyhan Uğurlu, şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Neden Afgan kızları için tek bir söz söylenmiyor? Bunca felaketten sonra nasıl oluyor da dün, bugün lütfen bir şeyler yapıldığı söyleniyor" diyerek isyan etti.

Uğurlu'nun kaleme aldığı yazının tamamı ise şöyle:

"Orada bir yerlerde, sanki tüm dünyadan uzakta başka bir gezegende yaşayan bir ülke var: Afganistan. Çileli topraklar, çileli bir millet…

Önce Rusya’nın sonra ABD’nin bu topraklar da bulunan zenginlikleri çalıp, daha da zengin olmak için yaptıkları katliamlar… Buraları geliştirmemek için onların kurdukları İslam’la alakası olmayan bir İslam devleti… Şimdi Taliban’la yapılan gizli antlaşmalarla egemenliklerini devam ettiren emperyal devletler gözlerini kapatmışlar ve topraklarda yaşananları görmezden geliyorlar.

Afganistan denilen ülkede kadınlar sadece doğuran ama konuşmayan, konuşamayan ana olarak yetiştiriliyor. İnsanın en doğal hakları; gözleri açık dünyayı görme hakkı, okuma ve öğrenme hakkı, konuşma hakkı, kısaca insan olarak var olma hakkı elinden alınıyor. Birkaç gün önce Afgan kızlarının kısmen verilen üniversitelerde okuma hakkı ellerinden alındı. Kim tarafından, Batı’nın kurulmasına müsaade ettiği sözde İslam devleti tarafından. Hani o her şeye itiraz eden, dünya standartlarına uymayan ülkeleri dışlayan, ambargolar koyan savaş çıkaran Batı nerede?

Neden Afgan kızları için tek bir söz söylenmiyor? Bunca felaketten sonra nasıl oluyor da dün, bugün lütfen bir şeyler yapıldığı söyleniyor.. İran’da kadına kalkan eli şiddetle protesto eden uygar Batı, Afganistan’la neden ilgilenmiyor? Neden çevre için çeşitli kampanyalar yapan dünya kadın örgütleri bu Asya ülkesini görmezden geliyor, ya da iş işten geçtikten sonra harekete geçiyor

İki yüzlü dünya, iki yüzlü Batı… Dünya yeniden kurulurken Afgan kadınlarına layık görülen bu çağ dışı tutum değiştirilmeden söylenen her söz YALAN, karbon ayak izi kampanyaları YALAN, doğayı kurtarma çabaları YALAN. Söylenen her söz YALAN…

Beni daha çok konuşturmayın, ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM…"

TULUYHAN UĞURLU KİMDİR?

Tuluyhan Uğurlu 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar Sınavını kazanarak yurt dışında yüksek müziği eğitimi yapmaya hak kazandı. Lise ve konservatuvarın ardından eğitimini Viyana Müzik Akademisi’nde tamamladı.

Tuluyhan Uğurlu Akademide master yaparken çok ciddi bir karar vererek klasikleri seslendirmeyeceğini sadece kendi eserlerini seslendireceğini açıkladı.

Canlı konser kayıtlarından oluşan Go With God ve Kutsal Kitaplardan Ayetler isimli ilk iki albümünde hayranı olduğu Bach’dan esinlenerek inanç konularına eğildi.

1996 vizyona giren ve oldukça ses getiren “İstanbul Kanatlarımın Altında” film müziği ile adından söz ettirdi.

Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları için Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri, büyük depremin ardından Şehrin Gözyaşları isimli eserlerini besteledi ve bunları albüm haline getirdi.

Çeşitli belgesel müzikleri de yazan sanatçı son piyano eserlerini Beyazıt’ta Zaman isimli albümde topladı. Aynı dönemde ilk senfonisi olan Senfoni Türk'ü de tamamladı. Bu eserinde senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk Müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak, Türk Klasik müziğinde bir ilke imza attı.