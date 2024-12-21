Dünyaca ünlü profesöre yapay zeka ile ürünü Antalya'da tanıttılar

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Ömer Özkan, daha önce verdiği bir röportajından alınan sesi kullanılarak yapay zekâ yardımıyla bire bir kopyalandı. Bu sahte videoda, bir haber spikeri "Portekiz sağlık komitesinin toplantısında bir doktorun yasağa öfkelenip temsilciye saldırdığını" duyuruyor. Ardından Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adını ve görüntüsünü kullanan yapay zekâ modeli, krem hakkında şu ifadeleri seslendiriyor:

"Sağlıklı olup olmadıkları umurlarında değil. Yeni bir krem formülü geliştirdik. Binlerce insan faydalandı. Ağrıyı tamamen ortadan kaldırıyor ve eklemleri yeniliyor. Bu kremi talimatlara uygun olarak günde bir kere uygulayın. Satış rekorları kırdık ve şu an da Avrupa çapında 1 milyondan fazla memnun müşterimiz referanslarını bıraktı. Acı çekmeye devam etmek istiyorsanız haplara ve ameliyatlara para harcamaya devam edin. Yaşıma rağmen eklemlerimi iyileştirdim ve kendimi harika hissediyorum."

PROF. DR. ÖZKAN'DAN UYARI

Olayın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bu tür dolandırıcılıklara karşı halkı uyardı:

"Beni Kenyalı bir doktor olarak tanıyorlar. Portekiz Meclisi'nde kavga etmişim, ilacıma karşı çıkanları dövmüşüm diye anlatılıyor. Bu tamamen yapay zekâ ile hazırlanmış bir video. Konuşmadığım bir konuda konuşmuşum gibi gösterilmiş. Bu ürünün benimle hiçbir ilgisi yok. İnsanların umutlarıyla oynuyorlar ve kişilik haklarıma saldırıda bulunuyorlar. Toplumda bu yöntemle kargaşa çıkarılabilir, kamuoyunu yanlış yönlendirebilirler."

Prof. Dr. Özkan, bu tür yöntemlerin yalnızca bireysel zarar değil, toplumsal sorunlara da yol açabileceğini belirtti. Özellikle tanınmış kişilerin ses ve görüntülerini taklit ederek yapılan manipülasyonların, kamu güvenliğini tehdit edebileceğini ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Özkan, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve videonun hâlâ sosyal medyada yayında olduğunu belirtti. Ünlü sanatçı Levent Yüksel'in adının da benzer şekilde kullanıldığı başka bir videonun yayınlandığını ifade eden Özkan, yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Suç duyurusunda bulunalı on gün oldu ama video hâlâ devam ediyor. Geçtiğimiz hafta salı ya da çarşamba günü videoyu gördüm. Levent Yüksel'in olduğu video yayınlanalı beş gün oldu," şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKÂ SUİSTİMALİ

Prof. Dr. Özkan, yapay zekâ teknolojisinin kötü amaçlarla kullanılmasının büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekerek, "Bu durumu 'yapay zekâ şiddeti' olarak adlandırıyorum. Sesimizi ve görüntümüzü manipüle ederek şiddet, dolandırıcılık ya da kamuoyu manipülasyonu yapabilirler," ifadelerini kullandı.