Dünyaca ünlü rap yıldızı Timati’den Bodrum’da 2 milyon TL’lik parti: 100 metrelik ihtişamlı yatıyla geldi

Ünlü rapçi Timati, 43'üncü yaş günü için unutulmaz bir kutlama organize etti.

Bodrum Torba'daki lüks bir otelin önüne 100 metrelik ihtişamlı yatını demirleyen Timati, kutlamaya teknesinde başladı.

Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, Geceye damgasını vuran ise dünyaca ünlü DJ Rampa Keinemusik oldu.

Saatler boyunca performans sergileyen DJ, misafirlere müzik şöleni yaşattı. Timati, 2 milyon TL'ye kapattığı mekanda eğlenceye devam etti.

Parti boyunca gökyüzü drone şovları ve havai fişek gösterileriyle aydınlandı.

TİMATİ KİMDİR?

Timati, gerçek adıyla Timur Ildarovich Yunusov 15 Ağustos 1983 doğumlu Rus rapçi, şarkıcı, müzik yapımcısı, oyuncu ve girişimcidir.

Moskova'da doğan Yunusov, Tatar kökenlidir ve çocukluğundan beri "Timati" sahne adını kullanıyor.

Babası iş insanı Ildar Yunusov, annesi Simona Yunusova'dır; dedesi ise orkestra şefi ve besteci Yakov Chervomorsky'dir.

Kariyerine 1998'de hip-hop grubu VIP77 ile başlayan Timati, 1999'da genç rapçi Dec'l için yedek MC olarak çalıştı ve ardından R&B grubu Banda'ya katıldı.

Gerçek şöhreti 2004'te "Star Factory 4" yarışmasıyla kazandı; burada tanındı ve 2006'da ilk solo albümü Black Star'ı çıkardı.

Black Star Inc. adlı plak şirketinin CEO'su olan Timati, Snoop Dogg, P. Diddy ve Fat Joe gibi uluslararası sanatçılarla işbirliği yaptı.

Hit şarkıları arasında "Welcome to St. Tropez" (DJ Antoine ile) ve "Gde ty, gde ya" (Egor Kreed ile) yer aldı.

Oyunculukta Gitler Kaput! (2008) gibi filmlerde rol aldı.

Girişimci kimliğiyle giyim markası "Black Star by TIMATI" ve güzellik salonu gibi işler kurdu.

2014'te model Alena Shishkova ile birlikteliğinden kızı Alice'i dünyaya geldi.