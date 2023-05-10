Dünyaca ünlü Rus fenomen gözaltına alındı

20 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Hasbulla Magomedov, arkadaşları ile trafik kurallarını hiçe sayıp otomobil ile gösteri yaptığı gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü Rus fenomen gözaltına alındı

Editör: Osmancan EROK

Hasbulla, bir grup arkadaşı ile arkadaşlarının düğününe katıldıktan sonra, araçları ile caddede diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atacak şekilde gösteri yapmaya başladı.

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İNSANLARIN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Şikayet üzerine polis tarafından arkadaşları ile beraber gözaltına alındı. İç İşleri Bakanlığı, Hasbulla ve arkadaşlarının caddede otomobil ile yaptıkları tehlikeli anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Hasbulla'nın direksiyon başında olmadığı araç içinde olduğu görülüyor.

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VERİLEN CEZA AÇIKLANMADI

Hasbulla ve arkadaşları daha sonra serbest bırakıldı. Kendilerine verilen ceza hakkında açıklama yapılmadı.

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