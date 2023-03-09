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Dünyaca ünlü sanatçının gitarı açık arttırmada satıldı

Rock and Roll müziğinin ilk temsilcilerinden Chuck Berry'nin İngiltere konserinin bir bölümünde kullandığı gitar düzenlenen açık artırmada satıldı

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:29
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Dünyaca ünlü sanatçı Chuck Berry'nin gitarı açık arttırmada satıldı

Dünyaca ünlü sanatçının gitarı açık arttırmada satıldı
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Chuck Berry'nin 1972'de Wembley stadyumundaki konseri sırasında çaldığı 1964 model 'Gibson Firebird V' gitarın satışı için dün Wiltshire kentinde müzayede yapıldı. Gitar, 25 bin 463 ABD dolarına (yaklaşık 485 bin TL) yeni sahibinin oldu.

Sanatçı, kendi gitarının teli kopunca, sahnede kendisine eşlik eden müzisyen arkadaşı Terry Gibson'ın kullandığı Gibson Firebird gitarıyla performansına devam etmişti.

Chuck Berry'nin 2017'de yayımlanan albümünün kapağında da ünlü müzisyenin gitarı Gibson'dan alırken objektiflere yansıyan fotoğrafı yer aldı.

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