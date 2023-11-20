Dünyaca ünlü şarkıcı Adele müjdeli haberi verdi

Müzik dünyasındaki yükselişini kazandığı ödüller ve başarılı şarkılarıyla tescilleyen Adele, bu defa özel hayatıyla gündemde. 2018’den 2021’e kadar evli kaldığı Simon Konecki’den sonra sonunda ünlü şarkıcı mutluluğu yakalamış görünüyor.

Ünlü şarkıcı, Temmuz 2021'den itibaren aşk yaşadığı NBA yıldızı LeBron James'in menajeri Rich Paul ile hayatını birleştirdi.

Adele daha önce de Rich Paul ile ilgili konuşurken 'eşim' diye bahsettiği için evlendiklerine dair dedikoduları alevlendirmişti.

Geçtiğimiz ay Rich Paul ilişkisi hakkında, "Mutluyuz. Birbirimize çok iyi geliyoruz" demişti. Adele ise, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım" ifadesini kullanmıştı. Evliliğe sıcak baktığını da belirten şarkıcı, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" demişti.

Adele, yakın arkadaşı Alan Carr'ın Los Angeles’taki komedi şovunda da evlendiklerini doğruladı. Komedi programına katılan bir izleyici, "Bu gece Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovundaydım ve izleyiciler arasında Adele de vardı. Alan Carr kalabalığa yakın zamanda evlenen birisinin olup olmadığını sordu ve Adele ‘evlendim’ diye bağırdı" ifadelerini kullandı