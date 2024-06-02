Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan Antalya'da sahne aldı

Kaynak: İHA
Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan Antalya'da sahne aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte sahne alarak yüzlerce kişiyi coşturdu.

Stan, Manavgat'ın Çenger beldesinde yer alan Casa Fora Beach Resort Otel'in açılış ve yaz sezonu karşılama partisi kapsamında performans sergiledi.

Etkinlikte, Alexandra Stan'dan önce eski futbolcu Pascal Nouma DJ olarak sahneye çıktı ve otelde konaklayan çocukları sahneye davet ederek onlarla birlikte performans sergiledi. Nouma'nın ardından sahneye çıkan Alexandra Stan, sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Havuz başındaki konser alanını dolduran yüzlerce kişi, Stan'ın şarkılarına eşlik etti ve dans şovlarına büyük ilgi gösterdi. Alexandra Stan'ın yaklaşık 45 dakika süren performansı, etkinliğe katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.

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