Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato'un yürek hoplatan paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Demi Lovato, geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Jordan Lutes ile dünyaevine girmişti. Çiftin balayı tatilinden paylaştığı romantik anlar, sosyal medyada adeta bir fırtına estirdi. Tropik bir cennette çekilen kareler, hayranlardan binlerce beğeni ve yorum alırken, Lovato’nun mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Demi Lovato, Instagram hesabından eşiyle birlikte çekilmiş samimi fotoğrafları paylaşarak, “Hayatım boyunca onu bekledim” notunu düştü. Beyaz kumsallar, turkuaz sular ve çiftin birbirine duyduğu aşkın yansıdığı pozlar, kısa sürede viral oldu. Lovato’nun bikinili kareleri ve Lutes ile romantik anları, magazin dünyasında da geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA LOVATO ÇILGINLIĞI

Sosyal medya kullanıcıları, çiftin balayı fotoğraflarına kayıtsız kalamadı.

X platformunda #DemiLovato etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, hayranlar duygularını şu şekilde ifade etti:

@MusicLover23:

“Demi’nin bu kadar mutlu olduğunu görmek kalbimi ısıttı! Jordan ile harika bir çift olmuşlar. #DemiLovato”

@PopQueenFan:

“Bu balayı kareleri bir sanat eseri! Demi her zamanki gibi nefes kesiyor. ”

@LoveVibesOnly:

“Demi ve Jordan’ın aşkı o kadar gerçek ki, fotoğraflardan bile hissediliyor. Mutluluklar dilerim! ”

Ancak bazı kullanıcılar, çiftin özel anlarını bu kadar açık paylaşmasını eleştirdi.

@PrivacyMatters adlı kullanıcı, “Bu kadar özel anları herkesle paylaşmak zorunda mı? Bırakın biraz gizem kalsın” yorumunda bulundu. Yine de olumlu tepkiler, eleştirileri gölgede bıraktı.

DEMİ LOVATO’NUN AŞK HİKÂYESİ

Demi Lovato ve Jordan Lutes, 2022 yılında nişanlanmalarının ardından bu yıl sade ama şık bir törenle evlendi.

Çift, müzik endüstrisinde tanışmış ve kısa sürede birbirlerine âşık olmuştu. Lovato, daha önce verdiği bir röportajda Lutes için, “O, hayatımda tanıdığım en destekleyici ve anlayışlı insan” demişti.

Balayı fotoğrafları, çiftin aşklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.