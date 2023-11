Dünyaca ünlü şarkıcı Empite State binasına tırmandı. Albüm tanıtımı için ölümü göze aldı

Daha önce Berlin'de bir otelin duvarına hiçbir ekipman kullanmadan tırmanan Oscar ödüllü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto bir ilke daha imza attı.

YASAL BİR ŞEKİLDE TIRMANAN İLK KİŞİ

30 Seconds To Mars grubunun solisti olan oyuncu yeni albümleri "It's the End of the World but It's a Beautiful Day"i tanıtmak için New York'taki Empire State Binası'na tırmandı.

51 yaşındaki şarkıcı New York'daki ünlü binaya yasal bir şekilde tırmanan ilk kişi olduğunu duyurdu.

Binanın en yüksek noktasına çıkan Leto'nun tırmanış videosu sosyal medyada yayınlandı. Video, kısa sürede yayıldı ve günün konusu haline geldi.

"DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA ZORDU"

Hayallerinden birini gerçekleştirmek ve albümlerini tanıtmak için bu tırmanışı yaptığını belirten şarkıcı, "Doğrusunu söylemek gerekirse gerginden ziyade heyecanlıydım. Çok çok zordu. Düşündüğümden çok daha zordu" dedi.

Ünlü Yıldız "Tepeden bakıp güneşin doğuşunu izlemek benim için çok önemliydi. Çocukluğumdan beri New York, hayallerinizi gerçekleştirmeye gittiğiniz yer anlamına geliyordu" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı 86. kattan 104. kata yaklaşık 20 dakikada tırmandı.

Dünyanın en büyük ve yüksek binalarından biri olan Empire State Binası 380 metre uzunluğunda, antenlerle birlikte ise 443 metre uzunluğuna ulaşıyor.