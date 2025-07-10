Dünyaca ünlü şarkıcı Galatasaray'ı şarkısına taşıdı. 22 saat içinde 2 milyon kişi dinledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü şarkıcı Galatasaray'ı şarkısına taşıdı. 22 saat içinde 2 milyon kişi dinledi

Amerikalı rap yıldızı Travis Scott, JackBoys ile birlikte kaydettiği yeni parçası "2000 Excursion"ı dinleyiciyle buluşturdu. Parça, futbol efsaneleri Pele, Zinedine Zidane ve Ginola’nın yanı sıra Galatasaray'a yaptığı gönderme ile Türkiye'de de gündem oldu.

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, yeni şarkısı "2000 Excursion"da Galatasaray’a yer verdi. Şarkı, 22 saatte 2 milyon dinlenmeyi aştı, sarı-kırmızılı taraftarları coşturdu.

Amerikalı rap yıldızı Travis Scott, JackBoys ile birlikte hazırladığı yeni single’ı "2000 Excursion"ı müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı, kısa sürede global çapta ses getirirken, Türkiye’de özellikle Galatasaray taraftarlarının gündemine oturdu. Parçada geçen “I score goals like Pelé, Zizou, Ginola, Galatasaray” sözleri, sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırdı.

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Scott, futbol efsaneleri Pelé, Zinedine Zidane ve David Ginola ile birlikte Galatasaray’ı anarak Türk futbolseverlerin gönlünü fethetti. Yayınlandığı platformlardan YouTube’da ilk 22 saatte 2 milyon dinlenme barajını geçen şarkı, Travis Scott’ın geniş hayran kitlesinin yanı sıra Türkiye’deki futbol tutkunlarının da ilgisini çekti. Sosyal medyada Galatasaray taraftarlar, şarkıya övgüler yağdırdı.

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Scott’ın bu beklenmedik jesti, müzik ve futbol dünyasını bir araya getirdi. Travis Scott, daha önce de spor ve pop kültürünü eserlerinde harmanlamasıyla biliniyor. 32 yaşındaki sanatçı, hip-hop dünyasında yenilikçi tarzı ve güçlü prodüksiyonlarıyla tanınıyor.

"2000 Excursion", JackBoys ile yaptığı iş birliğinin son örneği olarak, Scott’ın global etkisini bir kez daha ortaya koydu. Şarkının Türkiye’de yarattığı yankı, Galatasaray’ın uluslararası alandaki marka değerini de gözler önüne serdi. Taraftarlar, sosyal medyada #Galatasaray ve #TravisScott etiketleriyle paylaşımlar yaparak coşkularını dile getirdi.

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