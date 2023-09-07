Dünyaca ünlü şarkıcı Gary Wright hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü şarkıcı Gary Wright 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Gary Wright hayatını kaybetti

1970'li yıllardaki 'Dream Weaver' ve 'Love is Alive' şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Gary Wright'tan acı haber geldi.

Wright'ın, 80 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Kaliforniya'daki evinde yaşamını yitiren Gary Wright'ın vefat haberini oğlu Justin doğruladı.

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Wright'ın temsilcisi Elizabeth Freund da üzüntüsünü ifade etti. Konuyla alakalı Amerikan magazin dergisi 'People'a açıklamada bulunan Freund, şunları söyledi:

Gary Wright'la ilk kez 2008'de 'Ringo Starr'ın 'All Starr' grubuna katıldığında tanıştık ve sonraki yıllarda onunla birçok projede birlikte çalıştık.

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Olağanüstü bir müzisyen ve gerçekten barışçıl ve sevgi dolu bir insandı. 'Kendini adamış' kelimesi akla geliyor. Çok nazik ve çok ruhani... Sevgili eşi Rose'a olan derin ve kalıcı sevgisi beni her zaman etkilemiştir. Ailesine huzur ve sevgi gönderiyorum.

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