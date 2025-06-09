Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul'a geliyor! İlk kez sahne alacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul'a geliyor! İlk kez sahne alacak

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, İstanbul'a geliyor. Williams, İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda müzikseverlerle ilk kez bir araya gelecek.

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, Atlantis Yapım organizasyonuyla ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Atlantis Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, Williams'ın daha önce belirlenen Festival Park Yenikapı'daki konseri iptal edilerek, sahne performansına daha uygun bir atmosfer sunmak amacıyla 7 Ekim'deki konserin yeni adresi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu olarak belirlendi.

Yeni albümü "Britpop" öncesi "Live 2025" konser turnesine çıkan Robbie Williams'ın geçen ay albümden yayınlanan ve rock müziğin usta isimlerinden Tony Iommi ile birlikte kaydettiği ilk single parçası "Rocket" müzik otoritelerinin ve dinleyicilerin beğenisini kazandı.

d.jpgTurne programına 31 Mayıs'ta Edinburgh'de başlayan Williams, bu ay İngiltere'de Londra, Manchester ve Bath'da konserler verecek. Konserlerin biletleri ise aylar önce tükendi.

Sanatçı, İstanbul konserinde ise hem sevilen şarkılarını hem de yeni albümünden parçalar seslendirecek.

İTÜ Stadyumu'daki konser biletleri yarın, Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo platformlarında satışa açılacak.

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