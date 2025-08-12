Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'e klip cezası: 284 bin lira ödeyecek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, geçen yıl ‘Lifetimes’ şarkısı için İspanya’nın Balear Adaları’ndaki Ses Salines Doğal Parkı’nda klip çekti, ancak izinsiz çekim nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

ABD’li şarkıcı Katy Perry, geçen yıl İspanya’nın Balear Adaları’ndaki Ses Salines Doğa Parkı’nda ‘Lifetimes’ şarkısının klibini çekmişti.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-3.jpg

Çevre aktivistlerinin, çekimlerin yasak bölgede yapıldığını bildirmesiyle tepkiler büyüdü ve İspanyol yetkililer, dünyaca ünlü şarkıcı hakkında koruma altındaki kum tepelerinde izinsiz klip çektiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-5.jpg

İbiza ve Formentera’yı kapsayan bölgeye girmek için Tarım, Balıkçılık ve Doğal Çevre Bakanlığı’ndan izin alınmaması nedeniyle Perry’nin yapım şirketine para cezası kesildi. Balear Adaları Hükümeti, yapım şirketinin 6 bin euro (248 bin TL) ödemesine karar verdi.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-6.jpg

Bölgenin UNESCO Dünya Mirası destekli göçmen kuş yuvalama alanı olduğu belirtildi, ancak çekim sonrası alanda hasar tespit edilmedi.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-7.jpg

Perry’nin ‘Lifetimes’ klibinde, Formentera’nın ekolojik açıdan zengin S’Espalmador kum tepeleri yer alıyor. S’Espalmador, Formentera’nın kuzeyinde, yaklaşık üç kilometre uzunluğunda, yerleşimsiz bir ada. Bölge, 1980’den beri Ses Salines de Ibiza ve Formentera Doğa Parkı’nın parçası.

Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau birlikte yakalandı! Orlando Bloom'dan yeni ayrılmıştıKaty Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau birlikte yakalandı! Orlando Bloom'dan yeni ayrılmıştı

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-2.jpg

KANADA ESKİ BAŞBAKANI İLE YAKALANMIŞTI

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, Kanada konseri sırasında eski Başbakan Justin Trudeau ile bir restoranda yemek yerken görüntülenmişti. Çiftin samimi tavırları 'Yeni bir aşk mı doğuyor' yorumlarını beraberinde getirmişti.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-4.jpg

KATY PERRY KİMDİR?

Katy Perry, gerçek adıyla Katheryn Elizabeth Hudson, 25 Ekim 1984’te Santa Barbara, Kaliforniya’da doğmuş Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-8.jpg

Pop müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Perry, enerjik sahne performansları ve renkli tarzıyla tanınıyor.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-9.jpg

Hristiyan bir ailenin kızı olarak gospel müziğiyle kariyerine başlamış, 2001’de Katy Hudson adlı gospel albümünü çıkarmıştı.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-10.jpg

Ancak asıl çıkışını 2008’de One of the Boys albümündeki “I Kissed a Girl” ve “Hot n Cold” şarkılarıyla yapmıştı.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-11.jpg

Teenage Dream (2010), Prism (2013), Witness (2017), Smile (2020) ve 143 (2024) gibi albümlerle dünya çapında ün kazandı. Teenage Dream, beş bir numara single çıkaran ilk albüm olarak müzik tarihine geçti. “Firework,” “Roar,” ve “Dark Horse” gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.

Katie Perry, Katy Perry'e dava açtıKatie Perry, Katy Perry'e dava açtı

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-12.jpg

Billboard Müzik Ödülleri, Amerikan Müzik Ödülleri ve MTV Video Müzik Ödülleri gibi pek çok ödül kazandı. 13 Grammy adaylığı bulunuyor, ancak henüz Grammy kazanamadı.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-13.jpg

2012’de Katy Perry, Part of Me adlı otobiyografik belgesel filmi yayımladı. 2013-2017 yılları arasında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak çalıştı. Ayrıca American Idol yarışmasında jüri üyeliği yaptı (2018-2024).

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-14.jpg

Renkli, eğlenceli ve cesur imajıyla pop kültüründe önemli bir yere sahip. Şarkılarında genellikle kadın gücü, özgüven ve aşk temalarını işliyor.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-15.jpg

2010-2012 arasında komedyen Russell Brand ile evliydi. 2016’dan beri aktör Orlando Bloom ile birlikteliği devam ediyor; 2020’de kızları Daisy Dove Bloom dünyaya geldi.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-16.jpg

Sosyal medyada aktif olan Perry, Instagram’da @katyperry hesabını kullanıyor ve yaklaşık 200 milyon takipçisiyle dünyanın en çok takip edilen sanatçılarından biridir.

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-17.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-18.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-19.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-20.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-21.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-22.jpg

Amerikalı şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı! Dünyaya döndüğünde yaptığı ilk şey o olduAmerikalı şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı! Dünyaya döndüğünde yaptığı ilk şey o oldu

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-23.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-24.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-25.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-26.jpg

dunyaca-unlu-sarkiciya-katy-perrye-klip-cezasi-284-bin-lira-odeyecek-yenicag-27.jpg

Katy Perry ve John Mayer, 10 yıl sonra bir aradaKaty Perry ve John Mayer, 10 yıl sonra bir arada

Son Haberler
Galatasaray'ın Ederson transferi Donnarumma'ya bağlı
Galatasaray'ın Ederson transferi Donnarumma'ya bağlı
Fenerbahçe kalecisini dünya devinde buldu!
Fenerbahçe kalecisini dünya devinde buldu!
Son dakika... YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt
Son dakika... YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt
Eskişehir’de sokak savaş alanına döndü
Eskişehir’de sokak savaş alanına döndü
Aidat çetelerinin korkulu rüyası gazeteci Boran Avrupa yolunda
Aidat çetelerinin korkulu rüyası gazeteci Boran Avrupa yolunda