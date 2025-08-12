Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'e klip cezası: 284 bin lira ödeyecek!

ABD’li şarkıcı Katy Perry, geçen yıl İspanya’nın Balear Adaları’ndaki Ses Salines Doğa Parkı’nda ‘Lifetimes’ şarkısının klibini çekmişti.

Çevre aktivistlerinin, çekimlerin yasak bölgede yapıldığını bildirmesiyle tepkiler büyüdü ve İspanyol yetkililer, dünyaca ünlü şarkıcı hakkında koruma altındaki kum tepelerinde izinsiz klip çektiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İbiza ve Formentera’yı kapsayan bölgeye girmek için Tarım, Balıkçılık ve Doğal Çevre Bakanlığı’ndan izin alınmaması nedeniyle Perry’nin yapım şirketine para cezası kesildi. Balear Adaları Hükümeti, yapım şirketinin 6 bin euro (248 bin TL) ödemesine karar verdi.

Bölgenin UNESCO Dünya Mirası destekli göçmen kuş yuvalama alanı olduğu belirtildi, ancak çekim sonrası alanda hasar tespit edilmedi.

Perry’nin ‘Lifetimes’ klibinde, Formentera’nın ekolojik açıdan zengin S’Espalmador kum tepeleri yer alıyor. S’Espalmador, Formentera’nın kuzeyinde, yaklaşık üç kilometre uzunluğunda, yerleşimsiz bir ada. Bölge, 1980’den beri Ses Salines de Ibiza ve Formentera Doğa Parkı’nın parçası.

KATY PERRY KİMDİR?

Katy Perry, gerçek adıyla Katheryn Elizabeth Hudson, 25 Ekim 1984’te Santa Barbara, Kaliforniya’da doğmuş Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur.

Pop müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Perry, enerjik sahne performansları ve renkli tarzıyla tanınıyor.

Hristiyan bir ailenin kızı olarak gospel müziğiyle kariyerine başlamış, 2001’de Katy Hudson adlı gospel albümünü çıkarmıştı.

Ancak asıl çıkışını 2008’de One of the Boys albümündeki “I Kissed a Girl” ve “Hot n Cold” şarkılarıyla yapmıştı.

Teenage Dream (2010), Prism (2013), Witness (2017), Smile (2020) ve 143 (2024) gibi albümlerle dünya çapında ün kazandı. Teenage Dream, beş bir numara single çıkaran ilk albüm olarak müzik tarihine geçti. “Firework,” “Roar,” ve “Dark Horse” gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.

Billboard Müzik Ödülleri, Amerikan Müzik Ödülleri ve MTV Video Müzik Ödülleri gibi pek çok ödül kazandı. 13 Grammy adaylığı bulunuyor, ancak henüz Grammy kazanamadı.

2012’de Katy Perry, Part of Me adlı otobiyografik belgesel filmi yayımladı. 2013-2017 yılları arasında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak çalıştı. Ayrıca American Idol yarışmasında jüri üyeliği yaptı (2018-2024).

Renkli, eğlenceli ve cesur imajıyla pop kültüründe önemli bir yere sahip. Şarkılarında genellikle kadın gücü, özgüven ve aşk temalarını işliyor.

2010-2012 arasında komedyen Russell Brand ile evliydi. 2016’dan beri aktör Orlando Bloom ile birlikteliği devam ediyor; 2020’de kızları Daisy Dove Bloom dünyaya geldi.

Sosyal medyada aktif olan Perry, Instagram’da @katyperry hesabını kullanıyor ve yaklaşık 200 milyon takipçisiyle dünyanın en çok takip edilen sanatçılarından biridir.

