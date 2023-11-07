Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e tepki, Haritalı paylaşım yaptı

İzlandalı Ünlü şarkıcı Björk, haritalı paylaşımıyla İsrail'e tepki gösterip Filistin'e desteğini açıklayan sanatçılar arasına katıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e tepki, Haritalı paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı Björk, Filistin-İsrail çatışmasına bölge haritasının görselini paylaşarak tepki gösterdi. Harita, 1946'da Filistin'in büyük ölçüde bölgenin tamamını kapladığını, ardından 2012'de İsrail'in, daha önce Filistin'de birlikte olan bölgeyi işgal ettiğini gösteriyor.

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Dünyaca ünlü İzlandalı şarkıcı, sosyal medya platformu X'te, Arap ve İsrail yönetimlerinin kontrol ettiği bölgelerin değişimini haritalarla göstererek, "Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz?" yorumunu yaptı.

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Ünlü şarkıcının tepki paylaşımına binlerce beğeni yağdı. Pek çok takipçisi, "Seninle gurur duyuyorum", "Sen gerçek bir kraliçesin" şeklinde destek mesajları paylaştı.

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Ancak ünlü şarkıcıya karşı çıkanlar da oldu. 57 yaşındaki şarkıcının paylaştığı haritaların gerçeği yansıtmadığını öne sürenler, Filistin topraklarının önceden Birleşik Krallık kontrolünde olduğunu vurguladı.

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