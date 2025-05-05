Dünyaca ünlü şarkıcının konserine bombalı saldırı girişimi! Son anda engellendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın konseri için iki kişinin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilerek gözaltına alındığı ortaya çıktı.

EL YAPIMI PATLAYICILARLA SALDIRACAKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, konser sırasında el yapımı patlayıcılarla kalabalığa saldırmayı planladığı ve bu eylemi sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla organize ettikleri öne sürüldü.

2 MİLYON KİŞİ KONSERE KATILDI

Yaklaşık 2 milyon kişinin ücretsiz katıldığı konser, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Lady Gaga’nın sahne performansı sırasında yaşanan bu güvenlik tehdidine rağmen etkinliğin barışçıl bir şekilde sona ermesi, hem katılımcıları hem yetkilileri rahatlattı.

Polis yetkilileri, olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun güvenliği için gerekli önlemlerin artırıldığını belirtti.