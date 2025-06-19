Dünyaca ünlü şarkıcının o paylaşımı yeri yerinden oynattı



Bugünlerde dünya turnesine devam eden ve en son Litvanya ve Danimarka'daki hayranlarıyla buluşan Justin Timberlake, konserler öncesi prova yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. 30 Temmuz'daki İstanbul konserine sayılı günler kalan Timberlake, prova esnasında müzisyen arkadaşlarıyla şakalaştığı, dans figürleri ve koreografi çalıştığı, şarkı söylediği ve ekibine yardım ettiği eğlenceli anları "Perde arkasında görmediğiniz anlar" notuyla yayınladı.

Popun dev yıldızı Justin Timberlake'in İstanbul konseri, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle 30 Temmuz tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleşecek. Timberlake'in 2025 dünya turnesinin en önemli duraklarından biri olacak İstanbul konseri, müzikseverlere hafızalardan çıkmayacak bir gece yaşatacak.