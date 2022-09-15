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Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı

Ülkemizde de büyük bir beğeni ile izlenen Çağrı, Zorba, Navaronun Topları gibi filimler de oynayan Irena Papas 96 yaşında hayatını kaybetti

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 19:35
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:18
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Dünyaca ünlü sinema yıldızı Irena Papas 96 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
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Yunan sinemasının efsane oyuncularından Irene Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti. 

Yunanistan Kültür Bakanlığı, 50 yıldan uzun süren kariyerinde 70'ten fazla filmde rol alan ve Batı dünyasında Akdeniz kültürünün önemli sembollerinden biri haline gelen oyuncunun çarşamba günü hayatını kaybettiğini bildirdi. 

1976 yapımı Mustafa Akkad'ın çağrı filminde Hind bit Utbe'yi; 1964 tarihli Mihalis Kakoyannis'in 'Zorba' filminde Dul karakterini oynayan Papas 3 Eylül 1926'da Yunanistan'ın Korint kentinin yakınlarındaki bir köyde dünyaya gelmişti. Papas, kariyerine 1948'de tiyatroyla başlamış ve 1951'de beyaz perdeye geçiş yapmıştı. 

"Sinemanın ikonik oyuncularından biri" olarak nitelendirilen Papas'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Fakat 2018 yılında Irene Papas'ın Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği açıklanmışt

 

DEVRİMCİ DÜŞÜNCEYE SAHİPTİ

Irene Papas, Yunanistan'da 1967'de askeri darbeyle yönetimi eline geçiren Albaylar Cuntası'na karşı çıkmış ve İtalya ile New York'ta sürgünde yaşamıştı. Papas, 1974'te cuntanın devrilmesinin ardından Yunanistan'a dönmüştü

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Ayse Bayal
14.09.2022 23:50
Cagri filminde cok basarili bulmustum.Topragi bol olsun  
 
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